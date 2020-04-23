سياسة
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طهران تتوعد بـ"رد حاسم" عقب تهديدات ترمب وتحتج على العقوبات
رداً على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن قوات بلاده ستستهدف السفن الحربية الأمريكية إن هددت الأخيرة أمن السفن المدنية أو العسكرية التابعة لإيران في منطقة الخليج.
طهران تتوعد بـ"رد حاسم" عقب تهديدات ترمب وتحتج على العقوبات
قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي يقول إن قوات بلاده ستستهدف السفن الأمريكية إن هددت الأخيرة أمن السفن الإيرانية / AA
23 أبريل 2020

هددت إيران، الخميس، باستهداف السفن الحربية الأمريكية في منطقة الخليج بعد تصريحات الرئيس الأمريكي حول ضرب الزوارق الإيرانية، فيما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي لتحميل واشنطن تبعات العقوبات المفروضة على طهران خصوصاً في زمن انتشار كورونا.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن قوات بلاده ستستهدف السفن الحربية الأمريكية إن هددت الأخيرة أمن السفن المدنية أو العسكرية التابعة لإيران في منطقة الخليج.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال جولة تفقدية إلى الجزر المتنازع عليها بين إيران والإمارات، الخميس، رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنّه أعطى الأمر بتدمير أي قطعة بحريّة إيرانيّة تقترب في شكل خطر من السفن الأميركية في الخليج، وذلك بعد حادث بحري جديد بين سفن حربية أميركية وزوارق للحرس الثوري الإيراني في 15 أبريل/نيسان الجاري.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن سلامي قوله: "أصدرنا أوامر لوحداتنا القتالية في البحر، باستهداف أي زورق أو قطعة حربية تابعة للقوة البحرية لجيش الولايات المتحدة الإرهابي إن حاولت اعتراض سفننا المدنية أو زوارقنا الحربية".

وأضاف قائد الحرس الثوري "نقول للأمريكيين إننا مصممون وجادون للغاية وأي عمل سيجري التعامل معه برد حاسم سيكون فعالاً وسريعاً".

وأردف: "نؤكد لهم أننا جادون وعازمون على الدفاع عن أمننا القومي وحدودنا ومصالحنا البحرية، وسنرد على أي إجراء بشكل قاطع ومؤثر وسريع".

"عقوبات وحشية"

من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان إن "فيروس كورونا انتشر ليس فقط في إيران، بل في جميع الدول تقريباً، وتتطلب مواجهته تحركاً جماعياً".

وأضاف "علاوة على مكافحة الفيروس، تواجه إيران عقوبات أمريكية غير قانونية ولا إنسانية، تضاعف الضغط على الشعب الإيراني"، وتابع "عقوبات الولايات المتحدة الوحشية وأحادية الجانب تمثل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231".

والأربعاء، قال ترمب في تغريدة على تويتر: "أصدرت أوامر إلى البحرية الأمريكية بضرب وتدمير أي زوارق حربية إيرانية، حال ضايقت سفننا".

ويأتي تصريح الرئيس الأمريكي، بعد يومين من إعلان الحرس الثوري الإيراني تعزيز قدراته، بما في ذلك توسيع مدى الصواريخ المضادة للسفن.

وقال قائد البحرية الإيرانية علي رضا تانغسيري إن قوات بلاده "لديها الآن مجموعة متنوعة من صواريخ أرض-أرض محلية الصنع بمدى 700 كيلومتر"، وسفنها "أسرع بثلاث مرات من السفن الأمريكية".

والأسبوع الماضي، قال الجيش الأمريكي إن 11 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني، اقتربت إلى مسافة خطيرة من سفن عسكرية أمريكية في الخليج، واصفاً الخطوة بأنها "خطيرة واستفزازية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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