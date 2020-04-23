سياسة
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البرلمان التركي يعقد جلسة خاصة بمناسبة مئوية تأسيسه
عقدت الجمعية العامة للبرلمان التركي الخميس، اجتماعاً خاصاً برئاسة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس مجلس الأمة الكبير وعيد "الطفولة والسيادة الوطنية".
البرلمان التركي يعقد جلسة خاصة بمناسبة مئوية تأسيسه
مصطفى شنطوب قال إن البرلمان التركي الذي تحيي البلاد مئوية تأسيسه يعد مركزاً للكفاح الوطني / AA
23 أبريل 2020

عقدت الجمعية العامة للبرلمان التركي الخميس، اجتماعاً خاصاً برئاسة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس مجلس الأمة الكبير وعيد "الطفولة والسيادة الوطنية".

وحضر الاجتماع كل من نائب الرئيس فؤاد أُقطاي، ووزراء العدل عبد الحميد غل، والخارجية مولود جاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، وآخرون، إضافة إلى مسؤولي ورؤساء الأحزاب التركية.

وقال شنطوب في كلمة الافتتاح، "قبل100عام وُلدت تركيا من جديد بعزمها وإصرارها حتى أصبحت اليوم أكثر قوة وأكثر حماساً".

وأضاف أن "مجلسنا الذي نحيي مئوية تأسيسه، يعد مركزاً للكفاح الوطني".

وحول وباء كورونا، أشار شنطوب إلى تقديم تركيا مساعدات طبية لدول تعيش حالة يأس بسبب الوباء.

وفي وقت سابق الخميس، شارك رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس مجلس الأمة الكبير (البرلمان)، وعيد "الطفولة والسيادة الوطنية"، الذي أقيم في ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بالعاصمة أنقرة.

وشارك في الاحتفال كل من نائب الرئيس فؤاد أُقطاي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري (معارض) كمال قليجدار أوغلو، وزعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهجلي، ورئيسة حزب "إيي" مرال أقشنار، وبعض الوزراء.

يشار إلى أن أتاتورك، أهدى عيد السيادة الوطنية لجميع أطفال العالم، ولذلك تحول اسمه إلى عيد "الطفولة والسيادة الوطنية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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