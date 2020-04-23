أدى تفشي فيروس كورونا لتكبيد شركات الطيران الصينية والآسيوية في العالم خسائر بمليارات الدولارات حتى أواخر فبراير/شباط، ثم توسعت الخسائر لتشمل عدداً من أكبر شركات الطيران الأمريكية والأوروبية والعربية، حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.

وتعاني جميع شركات الطيران من معضلة إلغاء الحجوزات بسبب الفيروس، بدءاً من شركة "كانتاس" و"كاثي باسيفيك" في آسيا، وصولاً إلى "لوفتهانزا" الألمانية والخطوط الجوية الفرنسية "كي إل إم"، وحتى الخطوط الجوية المتحدة والخطوط الجوية الأمريكية في الولايات المتحدة.

وقال محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) للشرق الأوسط وإفريقيا، إن الاتحاد ليس راضياً عن جهود الحكومات في المنطقة الرامية لدعم شركات الطيران لديها، حسب وكالة رويترز.

وأضاف: "نريد منهم أن يعطوا الأولوية حقاً للملاحة الجوية ويعلنوا عن إجراءات إنقاذ محددة لشركات الطيران وقطاع الملاحة الجوية على غرار الدول الأخرى".

وفي ظل التراجع المفاجئ في الطلب العالمي، من المتوقع أن تنخفض حركة النقل الجوية التجارية بنسبة 8.9% هذا العام، حسب تصريحات لشركة جيفريز فايننشال غروب المحدودة التي أكدت أن هذا الانخفاض سيكون الأكبر وفق البيانات المتاحة على مدى 42 عاماً.

خسائر بالمليارات

وتوقع نائب رئيس إياتا أن تخسر شركات طيران الشرق الأوسط 24 مليار دولار من الإيرادات بسبب فيروس كورونا، كما قدرت أن تخسر شركات الطيران السعودية 7.2 مليار دولار من الإيرادات، فيما خسرت ناقلات الإمارات 6.8 مليار دولار.

وتجري إياتا دراسة ما إذا كانت شركات الطيران ستطبق التباعد الاجتماعي الفعلي على متن الطائرات عبر إبقاء بعض المقاعد شاغرة، وسط توقعات بأن تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات بسبب الفيروس.

شركات الطيران تستنفد السيولة والاحتياطيات بشكل سريع جداً والحكومات بحاجة للإعلان عن حِزم إنقاذ محددة لشركات الطيران - نائب رئيس إياتا للشرق الأوسط وإفريقيا

خسائر الطيران العربي والإفريقي

من جانبها، تلقى الحكومات العربية خسائر فادحة بالطيران، إذ قالت الخطوط الجوية القطرية إن الموظفين من المستوى المتوسط وما فوقه ستنخفض رواتبهم إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر على ِالأقل، مشيرة إلى أنه إجراء مؤقت من المتوقع أن يستمر لثلاثة شهور بدءاً من أبريل/نيسان، رغم أنها أشارت إلى أنه قد يجري تمديده "تبعاً للوضع الاقتصادي".

وقالت إن الجزء غير المدفوع من الرواتب سيجري دفعه "في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف"، دون أن تذكر عدد العاملين الذين سيتأثرون بهذا التأجيل.

حركة نقل المسافرين جواً على مستوى العالم قد تفقد نحو 1.2 مليار مسافر، وهو ما يمثل انخفاضا بواقع الثلثين، بحلول سبتمبر/أيلول 2020 بسبب التأثير الكبير لوباء كورونا على الطلب - منظمة الطيران المدني الدولي

وكشفت رسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز أن شركة الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة لا تتوقع عودة حركة الطيران لطبيعتها حتى نهاية العام الجاري وأنها طلبت من بعض الطواقم تعليق عقودهم حتى ذلك التاريخ.

وعلقت المملكة الرحلات الجوية الدولية والزيارات إلى مدينتي مكة والمدينة وهي مصدر رئيسي للزائرين الأجانب للبلاد.

وكانت السعودية التي تنقل أكثر من 34 مليون راكب سنوياً على أسطولها المؤلف من 142 طائرة إلى أكثر من 95 وجهة، مددت في 29 مارس آذار حظراً فُرض لمدة أسبوعين على الرحلات الجوية إلى أجل غير مسمى لكن الشركة سيرت بعض الخدمات لأجانب لمغادرة المملكة.

وحدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" 3 مساعدات عاجلة على حكومات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تنفيذها لمساعدة شركات الطيران في المنطقة٫ وتضمنت المساعدات توفير الدعم المالي المباشر، وتوفير القروض وضمانات القروض ودعم الشركات في الأسواق المالية، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية.

ومن المتوقع أن تخسر شركات الطيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام حوالي 23 مليار دولار أمريكي من عائدات الركاب بسبب وقف النشاط جراء جائحة فيروس كورونا.

وهناك خطر محتمل في زوال 24.6 مليون وظيفة بالقطاع، مع استمرار انعدام الطلب على السفر الجوي، بسبب آثار الفيروس، إذ إن أكثر من 65.5 مليون شخص حول العالم يعتمدون على قطاع النقل الجوي، بما فيها قطاعات السياحة والسفر، كما أن من بينهم 2.7 مليون موظف يعملون لدى شركات الطيران.

وحسب السيناريو الذي وضعه إياتا في حال استمرت قيود السفر المفروضة لمدة الأشهر الثلاثة المقبلة، فإن هنالك نحو 25 مليون وظيفة معرّضة للخطر حول العالم، تشمل، 11.2 مليون وظيفة في آسيا والمحيط الهادي، 5.6 مليون وظيفة في أوروبا، 2.9 مليون وظيفة في أمريكا اللاتينية، مليوني وظيفة في أمريكا الشمالية، مليوني وظيفة في إفريقيا، 900 ألف وظيفة في الشرق الأوسط، وفقاً لجريدة الإمارات اليوم.

خطة إنقاذ

وقال محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي، إن الاتحاد يعمل بمشاركة جميع دول العالم على خارطة طريق موحدة تتضمن مجموعة من المعايير والإجراءات يتم التوافق عليها للاستعداد لعودة حركة وصناعة الطيران بعد تخفيف القيود المفروضة، ومن المتوقع ظهور بوادر الخطة مع نهاية شهر مايو/أيار القادم.

وأشار البكري، إلى انخفاض حركة المسافرين جواً بنسبة 51% خلال العام 2020 بالمقارنة بالعام الماضي. حيث أشارت التوقعات السابقة إلى 39% كنسبة انخفاض، فضلاً عن أن نحو 1.2 مليون وظيفة في القطاع والقطاعات المرتبطة به تتعرض إلى خطر محتدم في منطقة الشرق الأوسط، بالمقارنة مع 0.9 مليون في التوقعات السابقة.

وتعتمد هذه التوقعات على الدراسة التي أجراها الاتحاد الدولي للنقل الجوي في حال استمرار فرض قيود السفر لمدة ثلاثة أشهر، مع الرفع التدريجي لبعض هذه القيود على السفر المحلي يليها رفع القيود على المستوى الإقليمي والدولي.