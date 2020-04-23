قالت وزارة الصحة التركية في بيان نشرته الخميس، إن وزيرا الصحة البريطاني مات هانكوك والروسي ميخائيل موراشكو عبّرا عن شكرهما لنظيرهما التركي فخر الدين قوجه، على المساعدات الطبية التي قدمتها تركيا إلى بلديهما، في إطار مكافحة وباء كورونا.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين بين وزير الصحة التركي ونظيره البريطاني، وآخر مرئي مع نظيره الروسي.

وأكّد بيان الوزارة أن هانكوك تقدم بالشكر إلى الحكومة التركية التي أرسلت إلى بريطانيا معدات وقائية كانت بحاجة ماسة إليها، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بسبب تفشي كورونا.

وحسب البيان، قال هانكوك لنظيره التركي: "قدمتم مساعدة مهمة للغاية إلى بريطانيا وكانت تركيا أكبر المورّدين لنا في هذه المرحلة".

وأشار الوزير البريطاني إلى رغبته في مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين في الفترات القادمة.

أما وزير الصحة الروسي، فعبّر عن شكره لنظيره التركي حيال المعدات الطبية التي وافقت تركيا على بيعها لروسيا في إطار مكافحة كورونا.

وخلال المحادثات، شدّد وزير الصحة التركي على ضرورة التعاون الوثيق والتضامن بين دول العالم في هذه المرحلة الاستثنائية، وزود نظيريه بمعلومات حول الوسائل التي تتبعها تركيا في مكافحة كورونا.

وشدد قوجه على أن الحكومة التركية دعت جميع المواطنين الذين لديهم أعراض المرض للذهاب إلى أقرب مستشفى، وحققت نجاحاً كبيراً بفضل التدابير المبكرة.

ولفت إلى أن تركيا مستعدة للتعاون مع البلدان الأخرى في مكافحة كورونا، واتفق مع نظيريه على تقاسم الخبرات بين العلماء.

وحتى الخميس، قدّمت تركيا دعماً إلى 53 دولة من ناحية المسلتزمات الطبية، بينها ألمانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وبريطانيا وإيران والصين وجمهورية شمال قبرص التركية وفلسطين وإسبانيا وإيطاليا والصومال وصربيا وتونس.