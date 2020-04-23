سياسة
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تركيا تحتفل بعيد السيادة والطفولة وأردوغان يهنئ أطفال العالم
قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهانيه بالذكرى المئوية لتأسيس البرلمان التركي، والتبريكات لكل أطفال تركيا والعالم بعيد الطفولة والسيادة الوطنية، الذي يوافق 23 أبريل/نيسان من كل عام.
تركيا تحتفل بعيد السيادة والطفولة وأردوغان يهنئ أطفال العالم
23 أبريل/نيسان من كل عام هو تاريخ وضع حجر أساس الجمهورية التركية وافتتاح مجلس الأمة الكبير عام 1920 / AA
23 أبريل 2020

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، الأطفال بمناسبة عيد "الطفولة والسيادة الوطنية" الموافق 23 أبريل/نيسان من كل عام، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية التركية، وافتتح فيه مجلس الأمة الكبير عام 1920.

وقال أردوغان في تغريدة على تويتر: "أهنئ بالذكرى المئوية لتأسيس البرلمان التركي، وأبارك لكل أطفال تركيا والعالم بعيد الطفولة والسيادة الوطنية".

وأضاف: "لا سعادة أكبر من رسم البسمة على وجوه الأطفال، ولا مكان أوسع من قلوبهم".

وتابع: "ابتسامة الأطفال هي الشيء الوحيد الذي يزين العالم في هذه الفترة التي جعلت فيها الحروب والصراعات والجوع والمجاعات آفاقنا مظلمة".

وخاطب أردوغان الأطفال قائلاً: "أنتم ضمان مستقبلنا وأمل غدنا، أنتم بشرانا في عالم أكثر سلاماً وفرحاً وعدلاً وجمالاً".

وأردف: "أهنئكم في 23 أبريل/نيسان بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية، وتذكّر بامتنان مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك ورفاق سلاحه بهذه المناسبة".

وفي هذا السياق، شارك رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في احتفالات الذكرى الـ100 لتأسيس مجلس الأمة الكبير وعيد "الطفولة والسيادة الوطنية".

وحضر الاحتفال الذي أقيم في ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بالعاصمة أنقرة، نائب الرئيس فؤاد أوقطاي ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو.

كما شارك في المراسم زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي ورئيسة حزب "إيي" مرال أقشنر وبعض الوزراء.

ووضع شنطوب إكليلاً من الزهور على الضريح، ووقف الجميع دقيقة صمت، وبعدها عُزف النشيد الوطني.

وجرت مراسم الاحتفال هذا العام بأعداد محدودة مع التزام مبدأ التباعد الاجتماعي، في إطار الوقاية من فيروس كورونا.

يشار إلى أن أتاتورك أهدى عيد السيادة الوطنية لجميع أطفال العالم، ولذلك تحول اسمه إلى "الطفولة والسيادة الوطنية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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