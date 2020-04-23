واصلت أسعار النفط ارتفاعها الخميس، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، متجاوزاً تبعات تفشي فيروس كورونا التي أضعفت الطلب عليه وهوت بأسعاره مطلع الأسبوع الجاري.

وانتعشت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 9.72% ليصل سعره إلى 15.12 دولار للبرميل، معززاً الأرباح التي حققها في بداية جلسة المداولات في آسيا.

وارتفع سعر برنت نفط بحر الشمال بنسبة 9.03% ليبلغ 22.21 دولار للبرميل في التداولات الأولى في آسيا، كما فتحت البورصات الصينية الخميس، على ارتفاع متأثرة بالتحسن في وول ستريت وفي أسعار النفط.

وهدأت الأسواق بعد التقلبات الحادة التي شهدتها في الأيام الأخيرة مع الانهيار التاريخي لأسعار الخام الأمريكي الذي أرغم الوسطاء على أن يدفعوا للمشترين لإقناعهم بشراء النفط، السلعة التي لم يُرِدها أحد للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وشهدت أسعار النفط هبوطاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة مع تدابير الإغلاق التي تتخذها السلطات في أنحاء العالم للحدّ من تفشي وباء كورونا، مما تسبب في تراجع الطلب العالمي، بينما أتخمت منشآت التخزين بالنفط.

وكان سعر برميل نفط تسليم يونيو/حزيران ارتفع بنسبة 19% الأربعاء، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي هدد "بتدمير" أي سفينة إيرانية تقترب بشكل خطير من سفن أمريكية في منطقة الخليج.

وفي 15 أبريل/نيسان الجاري، قال الجيش الأمريكي إن 11 سفينة تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني اقتربت إلى مسافة خطيرة من ست سفن عسكرية أمريكية كانت تقوم بعمليات مع طائرات هليكوبتر للجيش في المياه الدولية، التي وصفها الجيش بأنها "خطيرة واستفزازية".