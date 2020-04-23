سياسة
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ترمب يوقّع أمراً بحظر الهجرة إلى الولايات المتحدة 60 يوماً
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقّع أمراً تنفيذياً يعلق مؤقتاً الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة شهرين، فيما أكد ترمب أن هذه الخطوة تأتي لحماية العمال من التدهور الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا.
ترمب يوقّع أمراً بحظر الهجرة إلى الولايات المتحدة 60 يوماً
ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يعلق مؤقتاً الهجرة إلى الولايات المتحدة، على خلفية تفشي فيروس كورونا / AP
23 أبريل 2020

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، أمراً تنفيذياً يعلق مؤقتاً الهجرة إلى الولايات المتحدة، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن البيت الأبيض، أشار إلى أن هذا الأمر يعلق الهجرة للبلاد لمدة شهرين.

وفي وقت سابق الأربعاء أكد ترمب أنه بموجب هذا الأمر تُعلَّق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة، موضحاً أنها خطوة لحماية العمال من التدهور الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا.

وكتب ترمب على تويتر: "سأوقع اليوم المرسوم الذي يحظر الهجرة إلى بلادنا". وستكون مدة التعليق 60 يوماً، ولن يشمل تأشيرات العمل المؤقتة.

وينطبق الحظر على طالبي بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، في محاولة لحماية الأمريكيين الساعين لاستعادة وظائف فقدوها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

والثلاثاء، قال ترمب إن وقف الهجرة "سيضع الأمريكيين العاطلين في مقدمة طابور الباحثين عن وظائف" مع رفع إجراءات العزل العام.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "سيكون من الخطأ والظلم للأمريكيين الذين فقدوا عملهم بسبب الفيروس استبدال عمالة مهاجرة جديدة قادمة من الخارج بهم. يتعين علينا أولاً أن نهتم بالعامل الأمريكي".

وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل قبل ستّة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها ترمب للفوز بولاية ثانية وفي وقت يواجه فيه أكبر اقتصاد في العالم التداعيات الكارثية لوباء كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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