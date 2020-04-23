قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة طالبت الصين بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية إلى الأبد، مشيراً إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض حيوانية المنشأ.

وقال بومبيو في بيان في وقت متأخر أمس الأربعاء: "نظراً إلى الصلة القوية بين الحيوانات البرية المباعة بشكل غير قانوني في أسواق الحيوانات، وبين الأمراض حيوانية المنشأ، طالبت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية، وكل الأسواق التي تبيع الحيوانات بشكل غير قانوني وإلى الأبد".

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، قال بوميو إن الولايات المتحدة تعتقد بقوة أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لم يبلغ منظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب بتفشي فيروس كورونا.

واتهم بومبيو الصين في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية، بأنها لم تبلغ عن انتقال الفيروس من شخص إلى آخر "لمدة شهر حتى انتشاره في كل الأقاليم داخل الصين".

ويُعتقد أن فيروس كورونا المستجد نشأ في سوق بمدينة ووهان في وسط الصين أواخر العام الماضي، وانتشر الفيروس في أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 180 ألفاً وأصاب ما يربو على 2.6 مليون، حسب إحصاءات رويترز.