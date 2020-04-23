سياسة
2 دقيقة قراءة
بومبيو: طالبنا الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية إلى الأبد
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة طالبت الصين بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية إلى الأبد، مشيراً إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض حيوانية المنشأ.
بومبيو: طالبنا الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية إلى الأبد
بومبيو يتهم الصين بأنها لم تبلغ عن انتقال الفيروس من شخص إلى آخر لمدة شهر / Reuters
23 أبريل 2020

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة طالبت الصين بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية إلى الأبد، مشيراً إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض حيوانية المنشأ.

وقال بومبيو في بيان في وقت متأخر أمس الأربعاء: "نظراً إلى الصلة القوية بين الحيوانات البرية المباعة بشكل غير قانوني في أسواق الحيوانات، وبين الأمراض حيوانية المنشأ، طالبت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية، وكل الأسواق التي تبيع الحيوانات بشكل غير قانوني وإلى الأبد".

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، قال بوميو إن الولايات المتحدة تعتقد بقوة أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لم يبلغ منظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب بتفشي فيروس كورونا.

واتهم بومبيو الصين في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية، بأنها لم تبلغ عن انتقال الفيروس من شخص إلى آخر "لمدة شهر حتى انتشاره في كل الأقاليم داخل الصين".

ويُعتقد أن فيروس كورونا المستجد نشأ في سوق بمدينة ووهان في وسط الصين أواخر العام الماضي، وانتشر الفيروس في أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 180 ألفاً وأصاب ما يربو على 2.6 مليون، حسب إحصاءات رويترز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us