سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 23 أبريل/نيسان 2020
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خلاصات من TRT عربي: 23 أبريل/نيسان 2020
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا يتهم مرتزقة حفتر الروس باستخدام غاز الأعصاب في هجماتهم على طرابلس / Reuters
23 أبريل 2020

أهم الأحداث:

وزير الداخلية الليبي يقول إن مرتزقة حفتر الروس شنّوا هجوماً باستخدام غاز الأعصاب، ووزير الصحة التركي يقول إن المعطيات الحالية تشير إلى سيطرة بلاده على وباء كورونا.

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      وزير الداخلية الليبي: مرتزقة حفتر الروس هاجموا قواتنا بغاز الأعصاب

      اتهم وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا الأربعاء، مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية التي تقاتل في صفوف مليشيات خليفة حفتر، باستخدام غاز الأعصاب المحظور دولياً ضد القوات الحكومية جنوبي العاصمة طرابلس. [TRT عربي]

      وقال باشاغا خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، إن مقاتلي حكومة الوفاق تعرّضوا "لغاز الأعصاب من مليشيات حفتر، مما تسبب في شل حركتهم ثم قنصهم، وهذا العمل لا يقوم به إلا مرتزقة الفاغنر'". [الأناضول]

      وأضاف: "لقد حان الوقت لكي تتوقف الإمارات ومصر والأردن وروسيا عن دعم حفتر وتمكينه من إرهاب المدنيين واستهدافهم، كما حان الوقت لهذه الدول أن تتوقف عن تسهيل انتشار جائحة كورونا في ليبيا وخارجها". [TRT عربي]

      وزير الصحة التركي: المعطيات تشير إلى سيطرتنا على كورونا

      قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن بلاده تحرز تقدماً في مواجهة كورونا، مضيفاً أن المعطيات اليومية تشير إلى سيطرتها على الفيروس. [TRT عربي]

      جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن أحدث الأرقام المتعلقة بإصابات كورونا في تركيا ووفياته. [الأناضول]

      وأوضح وزير الصحة أن العودة التدريجية للحياة الطبيعية بعد عيد الفطر "مرتبطة بتطبيق التدابير المعلَنة بدقة"، مضيفاً: "لا نتوقع موجة كورونا جديدة إذا استمرّ التزامنا التدابير كما نسير حاليّاً". [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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