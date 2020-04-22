قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن بلاده تحرز تقدماً في مواجهة كورونا، مضيفاً أن المعطيات اليومية تشير إلى سيطرتها على الفيروس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن أحدث الأرقام المتعلقة بإصابات ووفيات كورونا في تركيا.

وأوضح وزير الصحة أن العودة التدريجية للحياة الطبيعية بعد عيد الفطر "مرتبطة بتطبيق التدابير المعلنة بدقة"، مضيفاً: "لا نتوقع موجة كورونا جديدة إذا استمرّ التزامنا التدابير كما نسير حاليّاً".

وأشار الوزير إلى أن نسبة الإشغال في الأسرّة في المستشفيات التركية واحد من ثلاثة فقط.

وحسب المعطيات الحديثة، تماثل 1559 شخصاً للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 16 ألفاً و477 شخصاً.

وسجلت السلطات التركية 3083 إصابة بكورونا خلال الفترة المذكورة، لترتفع الحصيلة إلى 98 ألفاً و674 إصابة، فيما سُجّلت 117 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 2376 حالة.

وقال الوزير التركي إن معدل وفيات كورونا في بلاده 2.3%، وهو من النسب الدنيا مقارنة مع البلدان الأخرى، وهذا يثبت تطبيقها علاجاً فعالاً ضد كورونا.

كما أشار إلى أن انخفاض نسبة مرضى كورونا الخاضعين للتنفس الصناعي من 58% إلى 10% "يؤكد نجاحنا في علاج الفيروس".

وأضاف: "نحرز تقدماً في مواجهة كورونا، والمعطيات اليومية تشير إلى سيطرتنا على الفيروس".

وتابع: "لا نعتبر شهر رمضان فرصة لتخفيف التدابير ضد كورونا، وعلينا تأجيل موائد الإفطار الجماعية واللقاءات الاجتماعية إلى رمضان المقبل".

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و606 آلاف شخص حول العالم، تُوُفي منهم ما يزيد على 181 ألفاً، وتعافى أكثر من 712 ألفاً، وفق موقع Worldometer المختص برصد الأرقام المتعلقة بانتشار الفيروس.