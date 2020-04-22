سياسة
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وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 180 ألفاً وتزايد الضحايا بالسعودية والإمارات
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 45 ألفا و75، بعد تسجيل 2701 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة. في سياق متصل ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الأربعاء في كل من السعودية والإمارات، بعد تسجيل وفيات وإصابات جديدة.
وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 180 ألفاً وتزايد الضحايا بالسعودية والإمارات
عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 180 ألفاً / Reuters
22 أبريل 2020

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم الأربعاء 180 ألفاً، فيما تخطى إجمالي المتعافين من الفيروس الـ 710 آلاف.

جاء ذلك وفق أحدث إحصائية نشرها موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

ووفقا للمعطيات بلغ عدد وفيات الفيروس حول العالم 181 ألفاً و66، فيما وصل عدد المصابين إلى مليونين و592 ألفاً و373.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان التي شهدت أكبر عدد من الوفيات، بـ45 ألفاً، وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بـ24 ألفاً، وإسبانيا ثالثة بـ21 ألفاً، وفرنسا رابعة بـ20 ألفاً، ثم بريطانيا بـ18 ألفاً.

وأظهرت المعطيات تعافي أكثر من 710 آلاف من المصابين بالفيروس، فيما لا يزال مليون و701 مصاب يتلقون العلاج في المشافي.

ارتفاع عدد ضحايا السعودية والإمارات

في سياق متصل ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الأربعاء، في كل من السعودية والإمارات، بعد تسجيل وفيات وإصابات جديدة، حسب مصادر رسمية.

ففي السعودية أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 114، بعد تسجيل 5 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة في بيانها اليومي حول مستجدات الفيروس، أنها "سجلت 5 وفيات و1141 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 ألفا و772 بينها 114 وفاة". وأضافت الوزارة أن 172 حالة تماثلوا للشفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 1812.

وفي الإمارات أعلنت وزارة الصحة تسجيلها 6 وفيات و483 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8 آلاف و238 بينها 52 وفاة و1546 حالة تعافٍ.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1546 بعد تعافي 103 حالات جديدة.

وحتى عصر الأربعاء أصاب كورونا أكثر من مليونين و585 ألف شخص في العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 179 ألفاً، وتعافى أكثر من 705 آلاف، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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