سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يهدّد بـ"تدمير" سفن بحرية إيرانية حال استفزت سفناً أمريكية
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، تغريدة على تويتر قال فيها إنه أصدر أوامر إلى البحرية الأمريكية بـ"ضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفزّ سفننا في البحر". وكان البنتاغون اتهم طهران في وقت سابق بإجراء "مناورات خطيرة" في البحر.
ترمب يهدّد بـ"تدمير" سفن بحرية إيرانية حال استفزت سفناً أمريكية
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يصدر أوامر بـ"تدمير" أي قطعة بحرية إيرانية تقترب بشكل استفزازي من السفن الأمريكية / AP
22 أبريل 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، أنه أصدر أوامر بـ"تدمير" أي قطعة بحرية إيرانية تقترب بشكل استفزازي من سفن أمريكية في الخليج.

وكتب ترمب على تويتر: "أصدرت أوامر إلى البحرية الأمريكية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفزّ سفننا في البحر".

واتهم البنتاغون طهران قبل أسبوع، بإجراء "مناورات خطيرة" في البحر، كما قالت واشنطن إن 11 زورقاً سريعاً للحرس الثوري الإيراني "اقتربت مرات عدة" من 6 سفن حربية أمريكية كانت تؤدّي مهمة مراقبة في شمال الخليج.

وردّاً على ذلك نددت طهران بالنسخة "الهوليوودية" المفرطة التي قدمتها الولايات المتحدة للأحداث. واتهم الحرس الثوري البحرية الأمريكية بأنها تتبع "سلوكاً غير مهني" في الخليج.

وقال إن الولايات المتحدة "منعت مرور" سفينة "الشهيد سيافوشي" في بداية أبريل/نيسان الجاري، عبر اتباع "سلوك خطير وتجاهل تحذيرات" السفينة.

وارتفعت حدّة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل ملحوظ منذ أن قررت واشنطن في مايو/أيار 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي الذي أُبرِم مع إيران عام 2015، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية شديدة عليها.

وتفاقم الأمر بعد إعلان الولايات المتحدة قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us