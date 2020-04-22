أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، أنه أصدر أوامر بـ"تدمير" أي قطعة بحرية إيرانية تقترب بشكل استفزازي من سفن أمريكية في الخليج.

وكتب ترمب على تويتر: "أصدرت أوامر إلى البحرية الأمريكية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفزّ سفننا في البحر".

واتهم البنتاغون طهران قبل أسبوع، بإجراء "مناورات خطيرة" في البحر، كما قالت واشنطن إن 11 زورقاً سريعاً للحرس الثوري الإيراني "اقتربت مرات عدة" من 6 سفن حربية أمريكية كانت تؤدّي مهمة مراقبة في شمال الخليج.

وردّاً على ذلك نددت طهران بالنسخة "الهوليوودية" المفرطة التي قدمتها الولايات المتحدة للأحداث. واتهم الحرس الثوري البحرية الأمريكية بأنها تتبع "سلوكاً غير مهني" في الخليج.

وقال إن الولايات المتحدة "منعت مرور" سفينة "الشهيد سيافوشي" في بداية أبريل/نيسان الجاري، عبر اتباع "سلوك خطير وتجاهل تحذيرات" السفينة.

وارتفعت حدّة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل ملحوظ منذ أن قررت واشنطن في مايو/أيار 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي الذي أُبرِم مع إيران عام 2015، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية شديدة عليها.

وتفاقم الأمر بعد إعلان الولايات المتحدة قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.