يستمر النزاع في ليبيا مع تقدُّم قوات حكومة الوفاق الليبية المعترَف بها دولياً نحو ترهونة، آخر معاقل مليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذي يختبئ وراء المدنيين بقصف منازلهم كتعويض عن خسارته الفادحة.

ويصرّ بعض الأطراف على إطالة أمد الحرب، فيما تحسم التطورات الميدانية التي تشهدها ليبيا، صياغة السيناريوهات المحتمَلة لتطورات الوضع، فمنذ مطلع عام 2020 كانت تتصاعد الآمال في التوصل إلى حلّ سياسي بعد سلسلة من المبادرات الدبلوماسية، لا سيما بعد مذكرة التفاهم التركية-الليبية وتدخُّل روسيا واجتماع موسكو لإيجاد حلّ سياسي للأزمة، ومؤتمر برلين، لكن حفتر كان يخرق كل هدنة لوقف إطلاق النار، حتى تلك التي أُعلِنَ عنها من أجل التفرغ لمكافحة وباء كورونا الذي بدأ بالانتشار في ليبيا.

ولم يُفقد الأمل في إيجاد حلّ سياسي للأزمة الليبية، وتألّفت ثلاثة اجتماعات منفصلة تُعنى بالشؤون العسكرية والاقتصادية والسياسية، برعاية من الأمم المتحدة، وبدأت المفاوضات مع اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بهدف توفير وقف دائم لإطلاق النار، إلا أن المحادثات فشلت فشلاً ذريعاً، بخاصة بعد إعلان حكومة الوفاق استمرار الإمارات في إرسال أسلحة جديدة إلى ليبيا، إذ سلمت نحو 6 آلاف طنّ من الذخيرة والأسلحة لميليشا حفتر، حسب وكالة الأناضول.

ومع استمرار مليشيا حفتر في شنّ الهجمات ضدّ طرابلس، خارقة بذلك تفاهمات وقف إطلاق النار، أطلقت حكومة الوفاق عملية عاصفة السلام، وكان تقدمها ساحقاً، إذ حرّرت عديداً من المدن الساحلية والاستراتيجية التي كانت تسيطر عليها مليشيا حفتر.

وأضحت مدينة ترهونة تحاصرها قوات الوفاق الوطني التي تقول إنها سيطرت على عدد من المواقع داخل الحدود الإدارية للمدينة

واستهدف سلاح الجوّ التابع لحكومة الوفاق مواقع تابعة لحفتر في منطقة الخضراء، فيما ردّ الأخير باستهداف مناطق للمدنيين في طرابلس، مما أدّى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في سقوط قذيفة على مبنى حكومي.

الخيار العسكري

وعلى الرغم من تكثيف الإمارات وروسيا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، رحلات الشحن الجوي إلى شرقي ليبيا، رغم اتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة ومفاوضات الحلّ السياسي التي كانت جارية آنذاك، فإن روسيا بدأت تتطلع إلى استعادة الحلّ السياسي، بعد التقدُّم العسكري الذي أحرزته الوفاق.

وشدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، على أنه لا حلّ عسكرياً للأزمة الليبية، وقال إن من الضروري التزام نتائج الاتفاق المبرم في مؤتمر برلين الذي عُقد في يناير/كانون الثاني الماضي، مؤكداً أن بلاده لديها نهج مشترك مع الدول الأوروبية والإقليمية بشأن استمرار العملية السياسية في ليبيا.

واعتبر سامي الأطرش رئيس المكتب السياسي للتجمع الوطني الليبي لثوار الـ17 من فبراير، لـTRT عربي، أن ترهونة بُعد استراتيجي في المعركة الحالية، لأنه بسقوطها سيسقط الغرب الليبي كله، وسيصبح الطريق إلى الشرق والجنوب الليبي أكثر سهولة، ولكن نهاية سقوط ترهونة لا تعني نهاية المعارك على الإطلاق، لأن عنوان المعركة هو محاربة العسكرية وكل من اعتدى على ثورة الشرفاء.

وقال الأطرش إنه لا قيمة لأي مسار سياسي، لأنه لا اتفاق يمكن الوصول من خلاله إلى أي حلّ، فلا يمكن الجلوس إلى طاولة مفاوضات عسكرية أو سياسية إلا بعد اقتلاع وباء حفتر، وهي مسألة استراتيجية تصبّ في عمق الأزمة الليبية.

الغطرسة والقصف المستمر من حفتر على المدنيين كان يستلزم ردّاً مباشراً يتناغم ويتناسب مع حجم الاعتداء السافر - رئيس المكتب السياسي للتجمع الوطني الليبي لثوار الـ17 من فبراير - سامي الأطرش

وأكّد الأطرش وجود عنصرين مهمين غيّرا السيطرة على الأرض، ففي البداية كان تنظيم الصفوف ضدّ الهجمة الشرسة التي تقف وراءها دول عربية وغربية، يتطلب وقتاً طويلاً لترتيب صفوف الثورة والثوار، بالإضافة إلى الدعم التركي لعدالة القضية الليبية.