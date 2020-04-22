تتجه العديد من الدول لتخفيف إجراءاتها المتخذة في حربها ضد فيروس كورونا، فيما تحاول أخرى إعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، مع الحفاظ على إجراءات السلامة المتبعة، رغم تحذير منظمة الصحة العالمية من هذا الإجراء، متخوفة من موجة تفشّ جديدة للفيروس، قائلة إنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان فستكون هناك عودة للعدوى.

وتعود هذه التخفيفات لمخاوف تلك الدول من تدهور اقتصادي محتمل نتيجة عدم توقعها للإغلاق الذي سيؤثر بشكل كبير على عجلة الاقتصاد وبالتالي سيتضرر معظم المواطنين الذين ينتظرون مساعدات من حكوماتهم في العديد من الدول لكنها لم تأتِ.

وتوقع بنك إسبانيا لعام 2020 انهياراً "غير مسبوق في التاريخ المعاصر" للناتج المحلي الإجمالي من 6.6% إلى 13.6% لدى القوة الاقتصادية الرابعة في منطقة اليورو بسبب الوباء.

وشملت إجراءات تخفيف القيود دولاً غربية وعربية، فها هي الدنمارك تستكمل عودة الحياة إلى طبيعتها مع إعادة فتح الشركات الصغيرة، فيما بادرت ألمانيا الاثنين إلى رفع تدابير العزل بفتح العديد من المتاجر والمكتبات ومحلات بيع الأغذية، داعية رعاياها إلى الانضباط، حيث اعتبرت أن وباء كورونا بات "تحت السيطرة"، في القارة الأوربية المغلقة منذ أسابيع، مع ورود مؤشرات تباطؤ انتشار الفيروس.

الوضع لا يزال هشاً ونحن في بدايات الجائحة - المستشارة الألمانية - أنغيلا ميركل

وسمحت النمسا الثلاثاء بإعادة فتح المتاجر الصغيرة والحدائق العامة، في حين بدأت النرويج الاثنين إعادة فتح دور الحضانة والمدارس الابتدائية، في خطوة تدريجية لرفع القيود المفروضة منذ منتصف مارس/آذار.

وتستعدّ فرنسا واسبانيا وإيطاليا التي تسجّل تراجعاً في أعداد الإصابات والوفيات بعد أسابيع من الارتفاع، لأولى تدابير رفع العزل في الأيام أو الأسابيع المقبلة، لكن إيطاليا لن تتخذ أولى تدابير تخفيف العزل قبل الثالث من مايو/أيار، إلا أن الشركات تعيد فتح أبوابها شيئاً فشيئاً.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية انتقد حكام الولايات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لرفع الإغلاق باعتبارها غير واقعية.

ورغم صرامة التدابير المتبعة من قبل الدول العربية، إلا أنها قررت التخفيف من تدابير العزل، وهو أمر قد يتسبب في تفشي الوباء مرة أخرى، خاصة مع انتشار المواطنين في الأسواق والشوارع، كما حصل في فلسطين التي أقرت حكومتها تسهيلات اقتصادية وأخرى على الحركة والتنقل، بعد مرور 45 يوماً على بدء أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأول أمس الأحد، خفف الأردن حظر التجول المفروض على مدينة الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، إذ سُمح لبعض القطاعات التجارية بالعمل في العقبة، ولسكان المدينة باستخدام سياراتهم ساعات رفع الحظر.

عملية التكيف مع الوباء ستكون هي الوضع الطبيعي لحين التوصل إلى لقاح للفيروس، وإجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها وينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد - المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي بمنظمة الصحة العالمية - تاكشي كاساي

من جانبها، قررت المملكة العربية السعودية تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على مدن عدة خلال شهر رمضان، لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين من أجل شراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وبسبب اقتراب شهر رمضان، قررت الحكومة التونسية تقليص ساعات حظر التجول الجزئي خلال الشهر، وكذلك السلطات اليمنية، فيما شهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات رفعاً جزئياً لحظر التجول الذي استمر 34 يوماً، بالسماح لبعض القطاعات باستئناف العمل خلال ساعات محددة.

أما في مصر، فقد بدأ البرلمان خلال جلسته العامة مناقشة تعديلات على قانون الطوارئ، تمنح رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه صلاحيات إضافية في مواجهة فيروس كورونا.

أسباب اقتصادية

وقال الكاتب والإعلامي سمير القريوتي في حديث لـTRTعربي إن"السلطات المسؤولة خاصة في الأماكن التي تفشى بها الوباء بكثرة، دخلت في تناقض وخلافات حول الصلاحيات والأفضلية حول ما إذا كان يجب رفع الحظر نهائياً أو العودة إلى التراخي في القيود وفتح المجال أمام بعض الشركات وبعض الأنشطة".

ويرجح القريوتي أسباب اتجاه بعض الدول لتخفيف الإجراءات إلى "الاقتصاد"، فالدول لا تتحمل ضغوط رأس المال المحلي والاتحاد الأوروبي.

وأشار الكاتب إلى أن الدول أدركت إلى أن التبعات الاقتصادية بعد كورونا ستكون مدمرة أكثر من الفيروس، فهناك عمليات تمرد في العديد من الدول، فهناك عاطلون عن العمل ليس لديهم مساعدات، وبعض الحكومات التي وعدت بمساعدات لم تدفع، الأمر الذي أدى إلى غضب مواطنيها.

ويتساءل الكاتب، ما الذي يضمن لنا عدم تفجر موجة جديدة من المرض خاصة وأن طبيعة الفيروس ما زالت مجهولة، وعمليات المكافحة هي للاحتواء دون الحديث عن عقاقير تتمكن من القضاء عليه؟

وسجلت الإحصاءات الرسمية حتى الآن وفاة أكثر من 175 ألف شخص في العالم جراء وباء فيروس كورونا، في حين فاق عدد الإصابات المؤكدة حاجز المليونين ونصف المليون، فيما فاق عدد المتعافين منه حول العالم 634 ألفاً.