سياسة
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الحرس الثوري الإيراني يطلق قمراً صناعياً وسط استمرار التوتر مع أمريكا
أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاقاً ناجحاً لقمر صناعي عسكري وقال إن القمر وصل بنجاح إلى مدار 425 كيلومتراً فوق سطح الأرض، بعد أن انطلق من الصحراء الإيرانية الوسطى.
الحرس الثوري الإيراني يطلق قمراً صناعياً وسط استمرار التوتر مع أمريكا
يأتي الإطلاق وسط توترات بين طهران وواشنطن ومناوشات للحرس الثوري مع سفن حربية أمريكية في الخليج العربي الأسبوع الماضي / AP
22 أبريل 2020

قال الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، إنه أطلق قمراً صناعياً عسكرياً في مداره، في إطلاق ناجح بعد أشهر من الإخفاقات.

ولم يتسن التأكد من إطلاق القمر الصناعي، الذي سماه الحرس الثوري "نور"، وسط استمرار التوتر مع الولايات المتحدة، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وقال الحرس الثوري إن القمر وصل بنجاح إلى مدار 425 كيلومتراً فوق سطح الأرض، وأضاف أن عملية إطلاق القمر مكونة من مرحلتين، وأنه انطلق من الصحراء الإيرانية الوسطى، دون الخوض في تفاصيل.

ويأتي الإطلاق وسط توترات بين طهران وواشنطن بسبب انهيار الاتفاق النووي، وقتل الولايات المتحدة٫ بواسطة طائرة حربية بدون طيار٫ الجنرال قاسم سليماني في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان الحرس الثوري قد اعترف، الأحد، بمناوشات مع سفن حربية أمريكية في الخليج العربي الأسبوع الماضي، قائلاً إن القوات الأمريكية كانت السبب في ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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