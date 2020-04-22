سياسة
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رغم كورونا.. ليلة أخرى من الاحتجاجات الرافضة لعنف الشرطة في باريس
ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن شباناً اشتبكوا مع الشرطة أثناء الليل في ضواحي العاصمة باريس في أحدث موجة من الاضطرابات، رداً على صدم سيارة للشرطة عمداً دراجة نارية، ما سبب جروحاً خطيرة لسائق الدراجة.
رغم كورونا.. ليلة أخرى من الاحتجاجات الرافضة لعنف الشرطة في باريس
التظاهرات في أحياء باريس تتواصل عقب إصابة شخص بجروح نتيجة العنف الممارس من قبل قوات الشرطة / AFP
22 أبريل 2020

تتواصل التظاهرات في أحياء العاصمة الفرنسية باريس، عقب إصابة شخص بجروح نتيجة العنف الممارس من قبل قوات الشرطة.

وذكر الموقع الإلكتروني لمجلة لوبوان ووكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء، أن شباناً اشتبكوا مع الشرطة أثناء الليل في ضواحٍ حول العاصمة باريس في أحدث موجة من الاضطرابات، حيث أضرت إجراءات العزل العام والقيود الصارمة المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بالسلم الاجتماعي.

ووقعت الاشتباكات في مناطق مثل "فيلنوف لا جارين" و"نانتير وكليشي"، إذ تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر مجموعات من الشبان تطلق الألعاب النارية باتجاه قوات الشرطة وسيارات أُضرمت فيها النيران.

والسبت، تفجرت الأحداث في حي "فيلنوف لا جارين"، شمالي باريس، إثر صدم سيارة للشرطة عمداً دراجة نارية، ما سبب جروحاً خطيرة لسائق الدراجة.

وتشهد فرنسا منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، إضرابات شعبية وتظاهرات ضد مقترح حكومي لإجراء تعديلات على نظام التقاعد في البلاد.

وتصر حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، على تطبيق ما سمته "إصلاحات في نظام التقاعد"، فيما تدعو النقابات إلى سحبه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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