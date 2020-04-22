أرسلت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، تعميماً إلى كافة الولايات وعددها 81 ولاية، بخصوص التدابير والإجراءات الاحترازية المزمع اتخاذها خلال شهر رمضان، في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفق التعميم، فإن كافة التدابير المتبعة حتى الآن في مواجهة الفيروس، ستستمر على النهج ذاته طيلة رمضان.

وشدد التعميم على أنه لن يُسمح بإقامة الخيام الرمضانية، وموائد الإفطار العامة، وأية فعاليات تقتضي احتشاد المواطنين وازدحامهم، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة كافة حيال ما قد يحدث من عدم التزام المواطنين بقواعد التباعد الاجتماعي عند خروجهم بين وقتي الإفطار والسحور.

وأشار إلى أن الجهات المعنية، وفي إطار التدابير نفسها، ستغلق الشوارع التي يتردد عليها الجمهور بشكل مكثف عادة بين وقتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أنه سيتم فرض قيود على زيارات الأضرحة.

وأوضح التعميم كذلك أنه سيجري اتخاذ التدابير كافة لمنع التكدسات على أفران الخبز قبيل وقت الإفطار، من خلال وقف عمل تلك الأفران قبل الإفطار بساعتين على أن تستأنف عملها ثانية بعده.

وشدد على أن كل ولاية سيكون منوطاً بها تفعيل كافة الآليات التي من شأنها المساعدة على مرور شهر رمضان المبارك بسلام وأمان، مع أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة في عموم الولايات حيال أي تجمعات أو تكدسات محتملة قد تحدث.

ولفت التعميم كذلك إلى أنه سيتم وضع التكدس المروري في الحسبان، وفي هذا الإطار سيتم قبل الإفطار بـ3 ساعات، ومن خلال التنسيق اللازم مع البلديات، زيادة عدد حافلات النقل العام، والرحلات في كافة المدن.

وأشار التعميم إلى أن الجهات المعنية ستراقب رقابة مشددة ارتداء الأقعنة والكمامات، ومدى مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي في المواصلات العامة، ومحطات الحافلات.

تعميم الداخلية تناول تدابير متعلقة بوقفة عيد الفطر، وأيام العيد أيضاً، وفي هذا الصدد أكد أنه سيجري التشديد على مراقبة التدابير المتعلقة بقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة، خلال زيارات المقابر التي تجري عادة بتلك الأيام، مع قياس درجات الحرارة للزوار عند مداخل ومخارج المدافن.

التعميم استعرض كذلك بعض التدابير حيال الباعة الجائلين، وغيرهم من العناصر التي قد تتسبب في حدوث تكدس في الشوارع طيلة شهر رمضان.

وشدد البيان على أن الجهات المعنية ستكثف من حملاتها الرقابية على المصانع والشركات التي تستغل شهر رمضان والعيد لرفع أسعار المنتجات بشكل فاحش، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية كافة بحق المتجاوزين.