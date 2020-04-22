سياسة
2 دقيقة قراءة
كورونا السودان.. وزير الصحة يناشد الدول المساعدة والإصابات تصل إلى 140
أفادت وزارة الصحة في بيان لها أنه تم تسجيل 33 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من ضمنها حالة وفاة واحدة، فيما ناشد وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، الدول المنتجة لملابس الفرق الطبية الواقية من فيروس كورونا تزويد السودان منها.
كورونا السودان.. وزير الصحة يناشد الدول المساعدة والإصابات تصل إلى 140
وزير الصحة السوداني يناشد الدول المنتجة لملابس الفرق الطبية الواقية من فيروس كورونا تزويد السودان منها / AFP
22 أبريل 2020

أعلن السودان، فجر الأربعاء، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 140 من بينها 12 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها أنه "سُجلت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة".

وأضاف البيان "أن 31 حالة من الحالات الجديدة قد سُجلت في ولاية الخرطوم، بينما سُجلت حالتان في ولاية الجزيرة (وسط) توفيت إحداهما".

وتابع "وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في عموم البلاد منذ بداية الوباء إلى 140 حالة متضمنة 13 وفاة".

من جانبه، ناشد وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، الدول المنتجة لملابس الفرق الطبية الواقية من فيروس كورونا تزويد السودان منها.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، قال فيها الوزير إن الكوادر الطبية والصحية تعمل تحت ظروف صعبة و تتحمل قلة المستلزمات وشح الدواء وانعدامه لكي تؤدي واجبها.

وتابع الوزير: "نطالب الدول التي تنتج الألبسة الواقية للكوادر الطبية أن تستمر في تزويد السودان بها لأننا لم نصل إلى الطاقة الإنتاجية سواء الألبسة أو الأدوية".

وأضاف "في داخل وزارة الصحة وجدنا أخطاء لا تغتفر في مرافق مختلفة منها العمل المعملي والمختبري ومنها أخطاء أخرى في إدارة الأزمة، وأخطاء ارتكبناها وأتحمل كوزير مسؤوليتها".

والاثنين، حذرت لجنة الأطباء المركزية بالسودان، من "تقلص" الطواقم الطبية لعدم توافر أدوات الوقاية من فيروس كورونا، وانهيار النظام الصحي في البلاد.

وحتى فجر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و553 ألفاً بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 177 ألفاً، وتعافى أكثر من 688 ألفاً، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us