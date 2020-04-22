أعلن السودان، فجر الأربعاء، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 140 من بينها 12 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها أنه "سُجلت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة".

وأضاف البيان "أن 31 حالة من الحالات الجديدة قد سُجلت في ولاية الخرطوم، بينما سُجلت حالتان في ولاية الجزيرة (وسط) توفيت إحداهما".

وتابع "وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في عموم البلاد منذ بداية الوباء إلى 140 حالة متضمنة 13 وفاة".

من جانبه، ناشد وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، الدول المنتجة لملابس الفرق الطبية الواقية من فيروس كورونا تزويد السودان منها.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، قال فيها الوزير إن الكوادر الطبية والصحية تعمل تحت ظروف صعبة و تتحمل قلة المستلزمات وشح الدواء وانعدامه لكي تؤدي واجبها.

وتابع الوزير: "نطالب الدول التي تنتج الألبسة الواقية للكوادر الطبية أن تستمر في تزويد السودان بها لأننا لم نصل إلى الطاقة الإنتاجية سواء الألبسة أو الأدوية".

وأضاف "في داخل وزارة الصحة وجدنا أخطاء لا تغتفر في مرافق مختلفة منها العمل المعملي والمختبري ومنها أخطاء أخرى في إدارة الأزمة، وأخطاء ارتكبناها وأتحمل كوزير مسؤوليتها".

والاثنين، حذرت لجنة الأطباء المركزية بالسودان، من "تقلص" الطواقم الطبية لعدم توافر أدوات الوقاية من فيروس كورونا، وانهيار النظام الصحي في البلاد.

وحتى فجر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و553 ألفاً بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 177 ألفاً، وتعافى أكثر من 688 ألفاً، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.