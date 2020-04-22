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أردوغان يقول إن تركيا لديها فرصة لتبوؤ موقع مركزي في إعادة الهيكلة العالمية، والمتعافون من كورونا حول العالم يتجاوزون 660 ألفاً والإصابات بإفريقيا تتزايد.

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أردوغان: لدى تركيا فرصة لتبوؤ موقع مركزي في إعادة الهيكلة العالمية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إن اليأس الذي تعانيه البلدان المتقدمة في مواجهة كورونا يجبرها على إعادة بناء توقعاتها بشأن المستقبل. [الأناضول]

وأضاف في سياق كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية خلال اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية، أنه "لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تتاح لتركيا فرصة تبوؤ موقع مركزي في إعادة الهيكلة العالمية". [الأناضول]

وأكد ضرورة أن "نكون مستعدين للوضع الجديد الذي سيظهر في العالم والمنطقة وبلدنا بسبب وباء كورونا"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ وباء كورونا المستجد، الذي يُعَدّ مشكلة صحية أساساً استحال إلى أكبر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب نتائجه الاقتصادية". [TRT عربي]

كورونا.. المتعافون حول العالم يتجاوزون 660 ألفاً والإصابات بإفريقيا تتزايد

ارتفع الثلاثاء عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 660 ألفاً و45، حسب معطيات حديثة. [TRT عربي]

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا، أن ألمانيا تصدرت قائمة المتعافين في العالم بـ95 ألفاً و200. [TRT عربي]

وجاءت إسبانيا ثانيةً بـ82 ألفاً و514، تلتها الصين بـ77 ألفاً و123، والولايات المتحدة بـ72 ألفاً و410، وإيران بـ60 ألفاً و965، وإيطاليا بـ48 ألفاً و877، وفرنسا بـ37 ألفاً و409. [TRT عربي]