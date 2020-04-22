وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، الثلاثاء، على تمويل إضافي بقيمة 484 مليار دولار للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاد الولايات المتحدة، ومساعدة المستشفيات التي تعالج المصابين.

وجرى التصويت في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، فور توصل الجمهوريين والديمقراطيين إلى اتفاق بشأن رصد 484 مليار دولار لدعم مشاريع الأعمال الصغيرة والمستشفيات.

وتشمل حزمة المساعدات 321 مليار دولار ضمن برنامج لاقتراض المشاريع الصغيرة و60 مليار دولار لبرنامج منفصل للاقتراض في حالة الطوارئ، و25 مليار دولار لتعزيز قدرات الفحص للكشف عن إصابات كورونا.

وأرسل مجلس الشيوخ مشروع القانون، الذي يدعمه البيت الأبيض، إلى مجلس النواب الذي من المتوقع أن يصوّت عليه يوم الخميس.

وسيكون ذلك التشريع الرابع حول تمويل دعم الاقتصاد منذ انتشار فيروس كورونا، وحال إقراره سيصل إجمالي حجم الدعم بموجب التشريعات الأربعة إلى نحو 3 تريليونات دولار.

وحث الرئيس دونالد ترامب الكونغرس على الموافقة سريعاً على مشروع القانون الذي يوسع بشكل أساسي التمويل للقروض للمشاريع الصغيرة التي تضررت بشدة من الجائحة ويترك المساعدات للولايات والحكومات المحلية لمشروع قانون لاحق.

ويعمل الكونغرس بالفعل على مشروع قانون خامس لمواجهة فيروس كورونا.

وتتصدر الولايات المتحدة بلدان العالم من حيث إصابات ووفيات كورونا، تليها في الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وفي الوفيات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وأظهرت معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، الثلاثاء، إجراء أكثر من 4 ملايين و26 ألف فحص للكشف عن كورونا بالبلاد.

وكشفت المعطيات، ارتفاع وفيات كورونا إلى 42 ألفاً و374، إثر تسجيل 1684 وفاة جديدة.

وأشارت نفس المعطيات، إلى تسجيل 28 ألفاً و174 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 787 ألفاً و960 في عموم البلاد.

وحتى فجر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و557 ألفاً بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 177 ألفاً، وتعافى أكثر من 688 ألفاً، وفق موقع Worldometer المختص برصد ضحايا الفيروس.