سياسة
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قرار أممي لمنع المضاربة على لقاحات كورونا
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "منع المضاربة على لقاح مضادّ لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)" الذي يسعى بعض الدول لإنتاجه. وأكّد القرار أن "منظومة الأمم المتحدة هي المسؤولة في المقام الأول عن تنسيق الجهود العالمية للسيطرة على انتشار الفيروس".
قرار أممي لمنع المضاربة على لقاحات كورونا
الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى "منع المضاربة على لقاح مضادّ لكورونا" الذي يسعى بعض الدول لإنتاجه / AA
21 أبريل 2020

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى "منع المضاربة على لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)" الذي يسعى بعض الدول لإنتاجه.

وأكد القرار الصادر بالإجماع (193 دولة) الثلاثاء، أن "منظومة الأمم المتحدة هي المسؤولة في المقام الأول عن تنسيق الجهود العالمية للسيطرة على انتشار الفيروس".

ودعا القرار دول العالم إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على المضاربة والتخزين غير المبرر الذي من شأنه أن يعوق الوصول إلى الأدوية واللقاحات ومعدات الوقاية الشخصية والمعدات الطبية الآمنة والفعالة والميسورة التكلفة، بخاصة في الدول النامية".

يشار إلى أن التصويت على القرار جرى من خلال آلية تسمح بتمريره (لم توضّحها)، دون حاجة ممثلي الدول الأعضاء إلى التصويت عليه بقاعة الجمعية العامة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك.

ويخوض عديد الشركات المصنّعة للأدوية ومختبرات الأبحاث في عدة دول بالعالم، سباقاً مع الزمن للعثور على لقاح يواجه كورونا.

وفي 17 أبريل/نيسان الجاري، غرّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تويتر قائلاً: "نحن بحاجة إلى تحالف عالمي لتطوير لقاح ضد كورونا، ينبغي أن يكون متاحاً للجميع وفي كل مكان".

وحتى مساء الثلاثاء أصاب كورونا أكثر من مليونين و517 ألف شخص في العالم، تُوفي منهم ما يزيد على 173 ألفاً وتعافى أكثر من 660 ألفاً، وفق موقع "worldmeters" المختصّ برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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