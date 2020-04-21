قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، إن فرنسا أحجمت عن مساعدة جيرانها الأوروبيين في أحلك الأوقات وتبدو منزعجة من مسارعة تركيا إلى مدّ يد العون إليهم.

جاء ذلك في إجابة خطية الثلاثاء عن سؤال صحفي، حول تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التي هاجم فيها تركيا، ووجه إليها انتقادات في ملفات ليبيا وشرق المتوسط وأزمة طالبي اللجوء ودورها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولفت أقصوي إلى أن لودريان "سعى للتغطية على الوضع البائس الذي تعاني منه فرنسا جراء أزمة فيروس كورونا، من خلال مهاجمة تركيا عبر تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة لوموند".

وأضاف المتحدث: "فرنسا أحجمت عن مد يد العون إلى جيرانها الأوروبيين في أحلك أوقاتهم، وتبدو منزعجة من مسارعة تركيا إلى نجدتهم بصفتها صديقاً وقت الضيق".

وأشار أقصوي إلى دعم فرنسا تنظيمات إرهابية في سوريا، وتحريض القوات المناهضة للسلطة الشرعية في ليبيا.

كما لفت إلى سعي فرنسا لتقويض أسس الحلّ في جزيرة قبرص، وإصرارها على تجاهل حقوق القبارصة الأتراك، ومحاولتها استصدار عقوبات على حليفتها تركيا (في الناتو).

وقال أقصوي إن "فرنسا تؤمن بأن الحلّ الوحيد للأزمة في ليبيا، يمرّ عبر الوسائل العسكرية".

وأشار إلى أن فرنسا تحول دون تخفيف آلام الشعب الليبي، من خلال دعم حفتر الذي نسف جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار، وقصف حتى المستشفيات رغم خطر جائحة كورونا، وأعاق إنتاج النفط الذي يُعَدّ مصدر الدخل الوحيد للبلاد، وقطع خطوط المياه.

وأكّد أقصوي أن الدعم الفرنسي لحفتر يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259.

وأضاف: "ننصح فرنسا بأن تركز اهتمامها على الحفاظ على صحة مواطنيها بالدرجة الأولى، والأوروبيين عموماً، وتضميد جراحهم، في مواجهة جائحة كورونا".

وأكّد أقصوي أنه "على الحكومة الفرنسية التخلص من روح المنافسة بجشع، والتخلي عن اعتبار تركيا تهديداً للسلام والأمن في أوروبا".

وفي وقت لاحق الثلاثاء، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التعاون الدولي ضد وباء كورونا، والعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

يشار إلى أن تركيا سارعت إلى إرسال مساعدات طبية إلى عديد من الدول في أنحاء العالم مثل بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ودول البلقان وغيرها، إثر تفشّي جائحة كورونا.