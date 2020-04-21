أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 119 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ترفع الحصيلة إلى ألفين و259.

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الصحة التركية فخر الدين قوجه الثلاثاء، ونشرها وزير الصحة فخر الدين قوجة عبر تويتر.

وحسب البيانات بلغ عدد الإصابات 4 آلاف و611 شخصاً، لترتفع الحصيلة إلى 95 ألفاً و591.

كذلك تعافى ألف و488 من الفيروس، لتصل الحصيلة إلى 14 ألفاً و918.

وقال وزير الصحة تعليقاً على البيانات الأخيرة: "لا تفقدوا الأمل أو تتراخوا، وعلينا أن لا ننسى أن هذين الأمرين أخطر من الفيروس، لذلك علينا مواصلة التزام التدابير".

وحتى مساء الثلاثاء أصاب كورونا أكثر من مليونين و528 ألف شخص في العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 174 ألفاً، وتعافى أكثر من 667 ألفاً، وفق موقع "worldmeters" المختصّ برصد ضحايا الفيروس.