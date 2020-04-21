ارتفع الثلاثاء عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 660 ألفاً و45، حسب معطيات حديثة.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا، أن ألمانيا تصدرت قائمة المتعافين في العالم بـ95 ألفاً و200.

وجاءت إسبانيا ثانيةً بـ82 ألفاً و514، تلتها الصين بـ77 ألفاً و123، والولايات المتحدة بـ72 ألفاً و410، وإيران بـ60 ألفاً و965، وإيطاليا بـ48 ألفاً و877، وفرنسا بـ37 ألفاً و409.

أكثر من 2.5 مليون إصابة

وفي سياق متصل تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حول العالم مليونين ونصف مليون، حتى ظهر الثلاثاء، حسب معطيات حديثة.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer"، أن إصابات كورونا حول العالم بلغت مليونين و505 آلاف و443 إصابة.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات بـ787 ألفاً و960، تلتها إسبانيا بـ204 آلاف و178، ثم إيطاليا بـ181 ألفاً و228، وفرنسا بـ155 ألفاً و383، وألمانيا بـ147 ألفاً و103.

وبلغ عدد إصابات كورونا في الصين 82 ألفاً و758، حسب الموقع، كما تجاوز عدد الوفيات حول العالم 172 ألفاً، وبلغ عدد المتعافين 659 ألفاً.

إفريقيا.. أرقام متصاعدة

وارتفعت الثلاثاء أعداد الإصابات بفيروس كورونا في القارة السمراء إلى 23 ألفا و505، بعد تسجيل ألف و230 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المركز الإفريقي لمراقبة ومنع الأمراض (Africa CDC)، في تغريدة عبر تويتر، أن الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى ألف و158.

وأوضح المركز أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 5 آلاف و833، في عموم القارة السمراء.

وتصدرت الجزائر والمغرب قائمة وفيات كورونا في إفريقيا، فيما تصدرت جنوب إفريقيا ومصر قائمة الإصابات.

تخفيف القيود عربيّاً

من جهة أخرى أعلنت 5 دول عربية تخفيف إجراءات الحظر الوقائي لمواجهة فيروس كورونا، رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية.

وأقرت السلطات في تونس واليمن والأردن والعراق وفلسطين، تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي الوقائي المقرر للحد من تفشي الفيروس.

وقررت السلطات الأردنية الثلاثاء تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدة مدن، أبرزها العقبة والكرك والطفيلة ومعان. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير الإعلام أمجد العضايلة قوله: "تخفيف إجراءات حظر التجوال المفروض بسبب كورونا، في الكرك والطفيلة ومعان، ابتداءً من الأربعاء (غداً)".

والاثنين أقرت الحكومة الفلسطينية تسهيلات اقتصادية، وأخرى على الحركة والتنقل، بعد مرور 45 يوماً على بدء أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الحكومة محمد اشتية في مؤتمر صحفي: "ستجري إعادة تشغيل بعض الأعمال والمنشآت الاقتصادية والمصرفية في 8 محافظات، هي غزة ونابلس وطوباس وقلقيلية وطولكرم وجنين وأريحا وسلفيت، لكون حالات الإصابة فيها محدودة جدّاً".

والأحد أعلنت الحكومة التونسية تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضان من 12 إلى 10 ساعات.

وقال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ في مقابلة متفلزة، إن بلاده قررت تمديد الحجر الصحي الشامل حتى 3 مايو/أيار المقبل، ثم سريان حجر صحي مخفف اعتباراً من 4 مايو/أيار.

وقررت السلطات اليمنية الثلاثاء، رفع حظر ا لتجوال في محافظة حضرموت (شرقي البلاد) بدءًا من الخميس.

فيما قرّر العراق تخفيف حظر التجول خلال شهر رمضان، مع استثناء بعض المناطق التي تشكّل بؤر انتشار كبيرة لفيروس كورونا في البلاد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حذّرت منظمة الصحة العالمية من الرفع المفاجئ لإجراءات العزل العامّ المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وقالت إنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان فستعود العدوى.