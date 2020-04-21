يستغلّ النظام السوري انشغال العالم بمكافحة فيروس كورونا ليشنّ هجماته على المدنيين، ويواصل طريقه في سلسلة الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا في ريفي حلب وإدلب، الذي توصلت إليه روسيا وتركيا.

ولا يكاد يمر يوم إلا تخرق فيه قوات النظام الهدنة، إذ وثّق فريق منسقي استجابة سوريا الاثنين 109 خروقات من قوات النظام والمليشيات المساندة لها، إذ استهدفت بالمدفعية الثقيلة مناطق في ريفَي إدلب واللاذقية وأطراف قرية بينين في جبل الزاوية، كما طال القصف كفر عويد جنوبي إدلب.

وقبل أيام استهدفت قوات النظام بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي الروسي بلدة كفر تعال بريف حلب، وتعرضت المزارع المحيطة ببلدة كنصفرة التابعة لمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي لقصف بقذائف المدفعية الثقيلة دون وقوع إصابات، حسب تليفزيون سوريا.

تحذير تركي

وعلى الرغم من تسيير القوات التركية والروسية، الدورية المشتركة الخامسة على الطريق الدولي M4 في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في إطار اتفاق موسكو الذي أُبرم في 5 مارس/آذار الماضي، بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، فإن نظام الأسد يمضي قدماً في خرق وقف إطلاق النار الذي جاء على خلفية المستجدات في إدلب والتصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، وبلغ ذروته باستشهاد 33 جنديّاً تركيّاً يوم 27 فبراير/شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظام الأسد، من مغبَّة استغلال انشغال العالم بفيروس كورونا لعدم التزام الاتفاقية الموقعة حول إدلب، قائلاً إن بلاده "ملتزمة تفاهم 5 مارس/آذار مع روسيا بشأن إدلب، لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون حيال عدوان نظام الأسد".

وأكد أردوغان أن النظام السوري يسعى لاستغلال انشغال العالم وتركيا بمكافحة الوباء لزيادة اعتداءاته في إدلب.

وأضاف: "إذا واصل النظام انتهاكه للهدنة والشروط الأخرى للاتفاق، فإنه سيدفع ثمن ذلك بخسائر فادحة جدّاً".

وأردف: "كما أننا لن نتسامح مع المنظمات المظلمة التي تنفّذ أعمالاً استفزازية من أجل إفشال وقف إطلاق النار في إدلب".

إذا واصل النظام انتهاكه الهدنة والشروط الأخرى للاتفاق، فإنه سيدفع ثمن ذلك بخسائر فادحة جدّاً - الرئيس التركي – رجب طيب أردوغان

من جانبها أكدت وزارة الدفاع التركية الأحد، أن القوات التركية في نقاط المراقبة تراقب من كثب جميع التطورات الحاصلة في إدلب، وتطبيق وقف إطلاق النار بإدلب السورية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع التركية ناديدا شبنم أقطوب، إنه "سُيّرت دوريات برية مشتركة بين القوات التركية والروسية، في منطقة الممر الآمن المتفق عليه بين الجانبين".

مباحثات مرتقَبة بصيغة أستانا

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته الأخيرة لدمشق، إن مباحثات بصيغة أستانا حول الوضع في منطقة إدلب وعمل اللجنة الدستورية ستجري قريباً.

وبعد هذا التصريح أعلنت وزارة الخارجية الروسية إجراء مباحثات مع إيران وتركيا حول سوريا بصيغة أستانا الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاوفا: "نؤكّد إجراء المباحثات الثلاثية حول سوريا على المستوى الوزاري يوم 22 أبريل/نيسان، وذلك من بُعد".

وتوصل الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في 5 مارس/آذار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، تَضمَّن إنشاء ممر آمن بعمق 6 كلم شمالي الطريق الدولي M4 و6 كلم جنوبيه، وإطلاق دوريات تركية وروسية على امتداد طريق M4، مع احتفاظ تركيا بحقّ الردّ على هجمات النظام.