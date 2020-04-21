سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: لدى تركيا فرصة لتبوؤ موقع مركزي في إعادة الهيكلة العالمية
أكّد الرئيس التركي ضرورة الاستعداد للوضع الجديد الذي سيظهر في العالم والمنطقة وتركيا بسبب وباء كورونا، مشيراً إلى أنه "لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تتاح لتركيا فرصة تبوؤ موقع مركزي في إعادة الهيكلة العالمية".
أردوغان: لدى تركيا فرصة لتبوؤ موقع مركزي في إعادة الهيكلة العالمية
الرئيس التركي يقول إن وباء كورونا استحال إلى أكبر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية / AA
21 أبريل 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إن اليأس الذي تعانيه البلدان المتقدمة في مواجهة كورونا يجبرها على إعادة بناء توقعاتها بشأن المستقبل.

وأضاف في سياق كلمة ألقاها عبر دائرة تليفزيونية خلال اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية، أنه "لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تتاح لتركيا فرصة تبوؤ موقع مركزي في إعادة الهيكلة العالمية".

وأكد ضرورة أن "نكون مستعدين للوضع الجديد الذي سيظهر في العالم والمنطقة وبلدنا بسبب وباء كورونا"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ وباء كورونا المستجد، الذي يُعَدّ مشكلة صحية أساساً استحال إلى أكبر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب نتائجه الاقتصادية".

ولفت الرئيس التركي إلى أن ما يميز تركيا من بقية الدول هو "امتلاكنا بنية طبية قوية واتخاذنا التدابير اللازمة في الوقت المناسب".

وفي ما يتعلق بجهود مكافحة فيروس كورنا قال أردوغان: "بدأنا نلحظ تسطيح منحنى الوباء في تركيا، ونهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية للبلاد بعد عيد الفطر عبر ضمان أعلى مستوى من التدابير الوقائية طوال شهر رمضان".

وأكّد أن تركيا، شأنها شأن دول العالم أجمع، في كفاح شديد ضد فيروس كورونا.

يشار إلى أنه وفي الوقت الذي أسفرت فيه أزمة كورونا عن عمق الأزمات الاقتصادية في عدد من دول العالم الغربي وهشاشة العلاقات بين الدول بخاصة دول الاتحاد الأوروبي، استطاعت تركيا أن تكافح الوباء بصلابة من خلال جيشها الطبي والبنية التحتية المتينة لمنظومتها الصحية، كما ساعدت دولاً عدة حول العالم، من ضمنها بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا.

وحتى مساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التركية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 90 ألفاً و980، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2140، وشفي 1454 ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 13 ألفاً و430.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us