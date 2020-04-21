قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إن اليأس الذي تعانيه البلدان المتقدمة في مواجهة كورونا يجبرها على إعادة بناء توقعاتها بشأن المستقبل.

وأضاف في سياق كلمة ألقاها عبر دائرة تليفزيونية خلال اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية، أنه "لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تتاح لتركيا فرصة تبوؤ موقع مركزي في إعادة الهيكلة العالمية".

وأكد ضرورة أن "نكون مستعدين للوضع الجديد الذي سيظهر في العالم والمنطقة وبلدنا بسبب وباء كورونا"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ وباء كورونا المستجد، الذي يُعَدّ مشكلة صحية أساساً استحال إلى أكبر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب نتائجه الاقتصادية".

ولفت الرئيس التركي إلى أن ما يميز تركيا من بقية الدول هو "امتلاكنا بنية طبية قوية واتخاذنا التدابير اللازمة في الوقت المناسب".

وفي ما يتعلق بجهود مكافحة فيروس كورنا قال أردوغان: "بدأنا نلحظ تسطيح منحنى الوباء في تركيا، ونهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية للبلاد بعد عيد الفطر عبر ضمان أعلى مستوى من التدابير الوقائية طوال شهر رمضان".

وأكّد أن تركيا، شأنها شأن دول العالم أجمع، في كفاح شديد ضد فيروس كورونا.

يشار إلى أنه وفي الوقت الذي أسفرت فيه أزمة كورونا عن عمق الأزمات الاقتصادية في عدد من دول العالم الغربي وهشاشة العلاقات بين الدول بخاصة دول الاتحاد الأوروبي، استطاعت تركيا أن تكافح الوباء بصلابة من خلال جيشها الطبي والبنية التحتية المتينة لمنظومتها الصحية، كما ساعدت دولاً عدة حول العالم، من ضمنها بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا.

وحتى مساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التركية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 90 ألفاً و980، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2140، وشفي 1454 ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 13 ألفاً و430.