سيّرت القوات التركية والروسية، الدورية المشتركة الخامسة، على الطريق الدولي M4 في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته الثلاثاء عبر صفحتها على تويتر، إن الدورية جرى تسييرها بمشاركة قوات برية وجوية من الطرفين التركي والروسي.

وكانت الدورية الرابعة قد أجريت على الطريق المذكور في 15 أبريل/نيسان الجاري.

وتأتي الدوريات في إطار اتفاق موسكو الذي أُبرم في 5 مارس/آذار الماضي، بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب والتصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، وبلغ ذروته باستشهاد 33 جندياً تركياً يوم 27 فبراير/شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وعلى إثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.