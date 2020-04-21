تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الاثنين، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ، في ظل تخمة في المعروض وقلة في الطلب ناجمة عن فيروس كورونا، في الوقت الذي تفكر فيه الإدارة الأمريكية في وقف استيرادها للنفط السعودي.

وفي ظل أزمة انخفاض أسعار النفط وخروج الحليف الأمريكي من الحسابات، تواصل السعودية حرب نفط خفية مع روسيا، باحثة عن خيارات لأزمتها في الأسواق الآسيوية والأوروبية.

دراسة وقف شحنات النفط السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إدارته تبحث إمكانية وقف شحنات النفط القادمة من السعودية، كإجراء لدعم قطاع النفط المحلي المتضرر.

ولدى سؤاله عن مطالبات من بعض النواب الجمهوريين بوقف الشحنات بموجب سلطته التنفيذية، قال ترمب في مؤتمر صحفي الاثنين: "حسناً، سأبحث الأمر"، مضيفاً: "بلا شك لدينا كميات كبيرة من النفط، وبالتالي سأبحث الأمر".

وأنهت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الجلسة عند سالب 37.63 دولار للبرميل، مع إقبال المتعاملين على البيع بكثافة للتخلص من النفط مع اقتراب مساحات التخزين المتاحة من النفاد.

ويهدّد انهيار الأسعار بتحويل كفة قطاع النفط الأمريكي الذي كان مزدهراً نحو الإفلاس، فيما وصف ترمب هذا الانهيار التاريخي بأنه قصير الأجل، وناجم عن "ضغوط مالية".

وأضاف أن قطاع النفط يتضرر من تهاوي الطلب مع فرض الولايات قيود البقاء في المنزل لاحتواء انتشار الفيروس، وقال: "المشكلة هي أنه لا يوجد من يقودون سيارات تقريباً في أنحاء العالم، فالمصانع مغلقة والشركات مغلقة".

وأضاف أن مجموعة المنتجين العالمية المعروفة باسم "أوبك+" اتفقت على خفض الإنتاج بنحو 15 مليون برميل يومياً، وقال إن ضعف الأسعار ربما يجبر على مزيد من الانخفاضات لأسباب اقتصادية.

وقال: "عليهم أن يفعلوا المزيد فيما يتعلق بالسوق. الأمر مماثل هنا. إذا ظل السوق على حاله فسيبطئ الناس أو يتوقفون. سيكون ذلك تلقائياً وهذا يحدث".

استمرار الحرب مع روسيا

خلف كواليس هدنة سعودية-روسية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، من خلال اتفاق "أوبك+" على خفض قياسي في الإنتاج، ترى أطراف فاعلة في السوق أن المنتجَين الكبيرَين لا يزالان يتبادلان الضربات في السوق الحاضرة.

وأظهرت بيانات شحن الاثنين، أن الأمر يرتبط بالسوق الفورية أكثر منه بأسعار العقود الآجلة، إذ تتواصل معركة طويلة الأمد على الحصص السوقية بخاصة في آسيا، حسب وكالة رويترز.

وقال الجانبان الأسبوع الماضي إنهما مستعدان لاتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر لتحقيق التوازن في السوق، عبر خفض مشترك للإنتاج مع باقي أعضاء "أوبك+" بدءاً من مايو/أيار.

وقال مصدر لوكالة رويترز: "خلف البيانات التعاونية بين روسيا والسعودية، لا تزال المعركة دائرة"، مضيفاً أن أسعار البيع الرسمية السعودية تشير إلى أن المملكة تستهدف السوق الآسيوية، حيث لا يزال الطلب متيناً بعض الشيء في ظل إجراءات العزل العام العالمية.

من جهتها، تعتمد روسيا على الأسواق الآسيوية كوجهة لإنتاجها النفطي منذ تدشين خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادي البالغة طاقته 1.6 مليون برميل يومياً، ويربط هذا حقولاً روسية بأسواق آسيوية عبر ميناء كوزمينو، منفذ صادرات البلاد الشرقي الرئيسي، وأيضاً عبر فرع من خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادي يربطه مع الصين، أكبر مستهلك آسيوي.

أوروبا خيار آخر للسعودية

في الوقت الذي قد تتوقف فيه الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة وهي من أكبر زبائنها، وفي ظل استمرار حربها الخفية مع روسيا على الأسواق الآسيوية، وقلة الطلب عالمياً بعد تفشي فيروس كورونا، ليس أمام السعودية خيارات كبيرة، غير تثبيت أرجلها في الأسواق الأوروبية.

ويظهر أن السعودية تكسب أرضاً في أوروبا، حيث الغلبة تقليدياً لصادرات النفط والغاز الروسية.

فقد أظهرت بيانات الشحن المتاحة على منصة "رفينيتيف آيكون" أن مبيعات السعودية لأوروبا في طريقها لأن تتجاوز 29 مليون برميل في أبريل/نيسان، بما يقل بفارق طفيف عن مستواها القياسي المسجل في أغسطس/آب 2016.

وستزيد إمدادات أرامكو من الخام العربي بما في ذلك الخام العربي الخفيف، وهي الدرجة الأقرب إلى الخام الرئيسي الروسي من حيث الجودة، لإيطاليا وتركيا واليونان وفرنسا وبولندا في أبريل/نيسان، وجميع هذه الدول من المشترين المنتظمين للنفط الروسي.

وتفيد البيانات بأن شركات التكرير البولندية ستستورد كمية قياسية تبلغ 560 ألف طن من الخام العربي الخفيف، عبر ميناء غدانسك في أبريل/نيسان.

وقال متعاملون إن بولندا لن تستورد أي كميات منقولة بحراً من خام الأورال الروسي هذا الشهر للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بينما ستظل إمدادات النفط العربي الخفيف لبولندا ثابتة في مايو/أيار.

وقال مصدر في مصفاة تكرير أوروبية: "مع تراجع الطلب تصبح المنافسة أكثر صعوبة. لا يمانع السعوديون في اتخاذ خطوات إضافية من أجل المشتري. ربما سيكون على روسيا أيضاً التفكير في عروض خاصة"، حسب وكالة رويترز.

وكانت رويترز قد ذكرت أن أرامكو في مسعى لجذب مشترين بشكل أكبر، تعرض على شركات تكرير في آسيا وأوروبا خياراً لتأجيل مدفوعات لتسليمات شحنات من الخام بما يصل إلى 90 يوماً.

وقال متعاملون إن الميزة الرئيسية لدى روسيا في معركة السوق الحاضرة مع السعودية هي شبكتها المترامية الأطراف من خطوط الأنابيب التي تساعدها على توريد النفط بأسعار أرخص، مقارنة مع منافستها التي يتعين عليها إيجاد ناقلات ودفع تكاليف النقل.

وقال متعامل في سوق النفط الأوروبية لرويترز: "حقول النفط الروسية مرتبطة بمصافي تكرير في أوروبا وآسيا وشركات النفط لديها عقود طويلة الأجل معها. هي على عكس السعودية لا تخضع لأسعار الشحن وتوافر الناقلات".