سياسة
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الخام الأمريكي يواصل بيعه بالسالب وترمب يدرس وقف شحنات النفط السعودي
عادت تسعيرة مبيعات الخام الأمريكي تسليم مايو/أيار، إلى السالب في تعاملات الثلاثاء الصباحية، آخر أيام استحقاق العقود للشهر المقبل، فيما قال ترمب إن إدارته تدرس وقف شحنات النفط القادمة من السعودية، لتحفيز قطاع التنقيب المحلي.
الخام الأمريكي يواصل بيعه بالسالب وترمب يدرس وقف شحنات النفط السعودي
تواصل تراجع أسعار الخام الأمريكي بالسالب في مداولات اليوم الأخير للشهر المقبل / AP
21 أبريل 2020

عادت تسعيرة مبيعات الخام الأمريكي تسليم مايو/أيار، إلى السالب في تعاملات الثلاثاء الصباحية، آخر أيام استحقاق العقود للشهر المقبل، بعد أن فتحت تعاملاتها على ارتفاع.

وسجلت أسعار عقود النفط الخام الأمريكي تسليم مايو/أيار، أسوأ أداء في تاريخ الصناعة النفطية، بـ(-40 دولاراً للبرميل) الاثنين، قبل أن تغلق الجلسة عند (-13.10) دولار للبرميل.

وفي التعاملات المبكرة الثلاثاء، صعدت أسعار الخام الأمريكي إلى متوسط 1.36 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى -0.69 دولار.

وهرع المضاربون الاثنين، إلى عرض عقودهم تسليم الشهر المقبل، للبيع بقيمة سالبة، في وقت نضب فيه الطلب على الخام أمام وفرة العروض.

ويخشى المضاربون تسلُّم شحنات النفط بعد فشلهم في بيع العقود، في وقت ارتفعت فيه أسعار التخزين إلى مستويات غير مسبوقة في السوق الأمريكية، ما يعني خسائر نقل وتأمين وتخزين إضافية.

في المقابل، يباع الخام الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بقيمة 20.46 دولار للبرميل، بزيادة 0.10% عن إغلاق الاثنين.

بينما تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 7.59% أو 1.94 دولار إلى 23.64 دولار للبرميل.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن إدارته تدرس وقف شحنات النفط القادمة من السعودية، كإحدى أدوات تحفيز قطاع التنقيب في الولايات المتحدة.

وأبلغ ترمب صحفيين في إيجاز يومي مساء الاثنين، أنه سيبحث مطالبات لنواب جمهوريين بوقف الشحنات النفطية من السعودية لإعادة القوة إلى قطاع الطاقة المحلي.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التغير في أسعار النفط الاثنين، سيكون قصير الأجل ومرتبطاً بضغوطات مالية من جانب المتعاملين.

وتواجه السوق الأمريكية تخمة في المعروض، لدرجة عدم قدرة منشآت التخزين على استقبال كميات إضافية، بخاصة في ولاية كاليفورنيا، بالتزامن مع إجراءات داخل البلاد للوقاية من فيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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