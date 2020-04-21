سياسة
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بسبب البطالة وكورونا.. ترمب سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً
قال الرئيس الأمريكي على حسابه في تويتر إن "في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة إلى حماية وظائف مواطنينا الأمريكيين العظماء، سأوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً".
بسبب البطالة وكورونا.. ترمب سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً
ترمب يقول إنه سيوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً / AP
21 أبريل 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الاثنين، إنه سيوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً، وذلك في مواجهة تفشي فيروس كورونا ولحماية الوظائف الأمريكية.

وقال ترمب على تويتر: "في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة إلى حماية وظائف مواطنينا الأمريكيين العظماء، سأوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً".

وامتنع البيت الأبيض عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن مسوغات القرار أو توقيته أو سنده القانوني.

يأتي ذلك فيما تجاوز عدد وفيات الفيروس في الولايات المتحدة 42 ألفاً، وفقاً لإحصاء رويترز.

ويوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، إذ سُجل أكثر من 780 ألف إصابة بزيادة 27 ألف حالة أمس الاثنين.

ويكاد الاقتصاد الأمريكي أن يتوقف بسبب الفيروس، إذ تقدم أكثر من 22 مليون شخص بطلبات إعانة الشهر الماضي بسبب البطالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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