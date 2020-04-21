قال مصدران في حكومة كوريا الجنوبية الثلاثاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ليس مريضاً بشدة، وذلك بعد تقارير أفادت أنه خضع لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية و"في خطر شديد" حالياً.

وكان تقرير صادر في كوريا الجنوبية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، قال إن كيم يتلقى العلاج بعدما خضع للإجراء الطبي وسط تكهنات بشأن صحته بعد غيابه عن حدث سنوي مهم هذا الشهر.

وقال مصدران في حكومة الجنوب إن التقارير الخاصة بصحة كيم غير صحيحة، فيما قال البيت الأزرق الرئاسي إنه لا توجد إشارات غير عادية واردة من الشمال.

ونقل موقع "ديلي إن.كيه" الإلكتروني ومقره سول، عن مصادر داخل كوريا الشمالية، قولها إن كيم يتعافى في فيلا في مقاطعة هيانغسان التي تقع على الساحل الشرقي للبلاد، بعدما خضع لإجراء طبي في مستشفى يوم 12 أبريل/نيسان.

من جهتها، قالت شبكة CNN الأمريكية إن كيم "في خطر شديد"، فيما شكك مصدر أمريكي مطلع في تقرير الشبكة على الرغم من غياب كيم عن الساحة العامة منذ فترة طويلة.

وقال مسؤول في إدارة الاتصال الدولي في الحزب الشيوعي الصيني الثلاثاء، إنه لا يُعتقد أن كيم في حالة حرجة، حسب وكالة رويترز.

وظهرت التكهنات حول صحة كيم بعدما تغيب عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لعيد ميلاد جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ يوم 15 أبريل/نيسان.

وفي 12 أبريل/نيسان، ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن كيم زار قاعدة جوية وتابع مناورات للطائرات المقاتلة والسفن الهجومية.

وأطلقت بيونغيانغ العديد من الصواريخ قصيرة المدى الأسبوع الماضي، وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن الأمر يأتي في إطار الاحتفال بعيد ميلاد كيم إيل سونغ. وعادة ما يتابع كيم مثل هذه الأحداث العسكرية بنفسه لكن لم تصدر وكالة الأنباء المركزية الكورية تقريراً عن إطلاق الصواريخ.