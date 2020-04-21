سياسة
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مطالبات بوضع واشنطن وموسكو في قائمة للأطراف المسؤولة عن قتل الأطفال
طالبت 13 منظمة لحقوق الإنسان ومنظمات إنسانية الأمين العام للأمم المتحدة بوضع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان والقوات البرية والجوية الروسية في سوريا على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المسؤولة عن قتل الأطفال وإصابتهم.
مطالبات بوضع واشنطن وموسكو في قائمة للأطراف المسؤولة عن قتل الأطفال
المنظمة تقول إن القائمة السوداء أداة مهمة لحماية الأطفال بتحديد الأطراف المسؤولة عن انتهاك حقوقهم / AP
21 أبريل 2020

حث تحالف من 13 منظمة لحقوق الإنسان ومنظمات إنسانية الاثنين, الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على وضع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان والقوات البرية والجوية الروسية في سوريا على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المسؤولة عن قتل الأطفال وإصابتهم في العام الماضي.

كما أوصت مجموعة المناصرة الدولية قائمة مراقبة معنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، بإدراج التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومليشيات متحالفة معها في القائمة بسبب هجمات على مدارس ومستشفيات في اليمن، وإدراج القوات الإسرائيلية في القائمة لقتل وتشويه للأطفال في إسرائيل ودولة فلسطين".

بالإضافة إلى ذلك، قالت قائمة المراقبة إن على الأمين العام أن يضع المنشقين من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا لتجنيد الأطفال واستخدامهم، والقوات التي تدعم زعيم المعارضة السابق في جنوب السودان ونائب الرئيس الحالي ريك مشار "للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن تقرير الأمين العام سيصدر "منتصف العام". ولم يعلق على توصيات قائمة المراقبة.

فيما قال تقرير المنظمة المؤلف من 32 صفحة إن القائمة السوداء كانت بمثابة أداة مهمة لحماية الأطفال من خلال تحديد الأطراف المتحاربة المسؤولة عن انتهاك حقوقهم.

وحسب منظمة المراقبة فإن عملية تحديد من هو مدرج في القائمة في السنوات الأخيرة "أصبحت مسيسة بشكل متزايد، مهددة بتقويض مصداقية التقرير وإضعاف قوته كأداة لتعزيز المساءلة والامتثال للقانون الدولي المعمول به".

إذ تساءلت على سبيل المثال، عن سبب وضع التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على قائمة اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال، ولماذا أزيلت من القائمة العام الماضي بينما كانت طائراتها لا تزال تشن هجمات على المدارس والمستشفيات وقتلت وجرحت الأطفال.

ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإصدار قائمتين كل عام، واحدة للحكومات والجماعات التي تقتل الأطفال وتجرحهم في النزاعات والثانية للأطراف التي وضعت تدابير لحماية الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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