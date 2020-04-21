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أسعار عقود النفط الأمريكي سلبية للمرة الأولى في التاريخ، وأردوغان يدعو لدعم حكومة الوفاق الليبية ويؤكّد التزام مذكرة التفاهم بإدلب.

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أسعار عقود النفط الأمريكي سلبية للمرة الأولى في التاريخ

تحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق في التعاملات الاثنين، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ، مع امتلاء مستودعات تخزين الخام، بينما أثارت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكاً حول موعد تعافي استهلاك الوقود. [رويترز]

ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط، حدثت تخمة عالمية في المعروض، بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). [رويترز]

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، للتسليم في مايو/أيار 55.90 دولار، أو 306%، إلى سالب 37.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 18:34 بتوقيت غرينتش. [رويترز]

أردوغان يدعو لدعم حكومة الوفاق الليبية ويؤكّد التزام مذكرة التفاهم بإدلب

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي لدعم الحكومة الشرعية بليبيا "في مواجهة الانقلابي خليفة حفتر". [TRT عربي]

جاء ذلك في خطاب متلفَز إلى الشعب عقب ترؤسه اجتماع الحكومة الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي. [TRT عربي]

وقال أردوغان إن "مكافحة جائحة كورونا كانت البند الرئيسي للاجتماع إلى جانب قضايا أمنية إقليمية مهمة، على رأسها المستجدات في سوريا وليبيا وبحر إيجه". وأضاف أن "تركيا ستواصل إفساد المؤامرات في البحر المتوسط، بقوتها المستمدة من القانون الدولي وموقفها الحازم في حماية مصالحها". [TRT عربي]