سياسة
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الداخلية التركية: ستُقيَّد الحركة 4 أيام بدءاً من الخميس في 31 ولاية
قررت وزارة الداخلية التركية تقييد الحركة في 31 ولاية بدءاً من الخميس، ويستمر ذلك 4 أيام هي 23 و24 و25 و26 أبريل/نيسان الجاري، على أن "تفتح المحال التجارية أبوابها بين التاسعة صباحاً والثانية ظهراً يومَي الخميس والجمعة خلال الحظر بسبب دخول شهر رمضان".
الداخلية التركية: ستُقيَّد الحركة 4 أيام بدءاً من الخميس في 31 ولاية
يشمل الحظر كلاً من أنقرة وإسطنبول وأضنة وأنطاليا وآيدن وباليكسير وبورصة وباقي الولايات (تصوير: بلال خالد) / TRT Arabi
21 أبريل 2020

أعلنت وزارة الداخلية التركية الثلاثاء، تقييد الحركة لمدة 4 أيام بداية من الخميس في 31 ولاية، ضمن جهود الحد من انتشار جائحة كورونا.

وأرسلت الوزارة تعميماً إلى جميع الولايات جاء فيه: "سيفرض قرار تقييد الحركة أيام 23 و24 و25 و26 أبريل/نيسان الجاري، على أن تفتح المحال التجارية أبوابها الثلاثاء والأربعاء بين الثامنة صباحاً والحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي".

وأضاف: "كما تفتح المحال التجارية أبوابها بين التاسعة صباحاً والثانية ظهراً يومَي الخميس والجمعة (خلال الحظر) بسبب دخول شهر رمضان، بشرط شراء المواطنين من أقرب المحال التجارية"، وفق التعميم.

ويشمل قرار التقييد كلاً من أنقرة وإسطنبول وأضنة وأنطاليا وآيدن وباليكسير وبورصة وصامسون ودنيزلي ودياربكر وأرضروم وأسكيشهير وغازي عنتاب وهطاي وإزمير وقهرمان مرعش وقيصري وقوجه إيلي وقونية وملاطيا ومانيسا وماردين ومرسين وموغلا وأوردو وصقاريا وشانلي أورفة وتكيرداغ وطرابزون وزنغولداق ووان.

مصدر:TRT عربي
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