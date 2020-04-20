سياسة
2 دقيقة قراءة
أسعار عقود النفط الأمريكي تستحيل إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ
تحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق في التعاملات إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ. وتسبب انتشار وباء كورونا بالإضافة إلى عوامل أخرى، في تراجع الطلب العالمي على النفط، في ظلّ الحدّ من حركة الطائرات والسيارات وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
أسعار عقود النفط الأمريكي تستحيل إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ
العقود الآجلة للنفط الأمريكي تصبح  سلبية للمرة الأولى في التاريخ / Reuters
20 أبريل 2020

تحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق في التعاملات الاثنين، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ، مع امتلاء مستودعات تخزين الخام، بينما أثارت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكاً حول موعد تعافي استهلاك الوقود.

ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط، حدثت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيدـ19).

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، للتسليم في مايو/أيار 55.90 دولار، أو 306%، إلى سالب 37.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 18:34 بتوقيت غرينتش.

فبعد جلسة تداول عاصفة، تدهور سعر برميل النفط، ما يعني أن المستثمرين مستعدّون للدفع للتخلّص من الخام.

ونظرا إلى انقضاء مهلة عقود مايو/أيار الثلاثاء، كان من المفترض أن يعثر المتعاملون على مشترين في أقرب وقت ممكن.

وتسبب انتشار وباء كورونا بالإضافة إلى عوامل أخرى، في تراجع الطلب العالمي على النفط، في ظلّ الحدّ من حركة الطائرات والسيارات وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us