تحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق في التعاملات الاثنين، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ، مع امتلاء مستودعات تخزين الخام، بينما أثارت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكاً حول موعد تعافي استهلاك الوقود.

ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط، حدثت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيدـ19).

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، للتسليم في مايو/أيار 55.90 دولار، أو 306%، إلى سالب 37.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 18:34 بتوقيت غرينتش.

فبعد جلسة تداول عاصفة، تدهور سعر برميل النفط، ما يعني أن المستثمرين مستعدّون للدفع للتخلّص من الخام.

ونظرا إلى انقضاء مهلة عقود مايو/أيار الثلاثاء، كان من المفترض أن يعثر المتعاملون على مشترين في أقرب وقت ممكن.

وتسبب انتشار وباء كورونا بالإضافة إلى عوامل أخرى، في تراجع الطلب العالمي على النفط، في ظلّ الحدّ من حركة الطائرات والسيارات وتباطؤ الاقتصاد العالمي.