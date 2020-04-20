وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس رئيس حزب "أزرق-أبيض"، مساء الاثنين اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقالت قناة "كان" الرسمية، إن توقيع الاتفاق جاء بعد التوصل إلى تفاهمات حول تشكيل لجنة برلمانية معنية بتعيين القضاة.

ووُقّع الاتفاق في المقر الرسمي لنتنياهو بشارع بلفور بالقدس، وفق المصدر ذاته.

من جهتها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الاتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة طارئة يتناوب نتنياهو وغانتس على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو المهمة لمدة 18 شهراً.

وقالت إن حزب "أزرق-أبيض" سيحصل حسب الاتفاق على 16 حقيبة وزارية من إجمالي 30 وزارة في الحكومة الجديدة.

وأشارت إلى أن من بين الحقائب التي سيحصل عليها حزب غانتس، الدفاع والخارجية (لمدة 18 شهراً) والعدل والإعلام والهجرة والاستيعاب والثقافة والرياضة والاقتصاد والزراعة والسياحة.

كما سيتولى حزب غانتس رئاسة لجان برلمانية هي الأمن والخارجية، ولجنة الكنيست، ولجنة التعليم، ولجنة الداخلية.

فيما سيشارك حزب العمل في الحكومة ويتولى رئيسه عمير بيرتس حقيبة الاقتصاد، وفق المصدر ذاته.

في المقابل سيتولى الليكود حقائب وزارية، بينها الأمن الداخلي، والمواصلات، والإسكان، والتعليم، وحماية البيئة، والطاقة، وشؤون القدس، كما سيكون المندوب الدائم بالأمم المتحدة من الليكود.

وحسب الاتفاق، سيرأس الليكود أيضاً لجاناً مركزية بالكنيست، هي المالية، والعمل والرفاه، والدستور، ومكافحة كورونا، والهجرة، والاقتصاد.

ويقضي الاتفاق بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة أول يوليو/تموز المقبل.

وشهدت إسرائيل على مدى أكثر من عام أزمة سياسية خانقة لم تفلح خلالها جولتا انتخابات جرتا في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول، في التوصل إلى توافق بين الأحزاب يُفضِي إلى تشكيل حكومة، فيما جرت الجولة الثالثة في 2 مارس/آذار.