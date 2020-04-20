أكّدت منظمة الصحة العالمية الاثنين، أنها "لم تُخفِ شيئاً عن الولايات المتحدة" في ما يتصل بوباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 165 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول.

وصرح مدير المنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس: "لم يُخفَ شيء عن الولايات المتحدة منذ اليوم الأول"، وكرر عدة مرات: "لا أسرار في منظمة الصحة العالمية".

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل رايان، إنه كان في مقر منظمة الصحة العالمية، منذ بداية غرّة يناير/كانون الثاني، 15 ممثلاً للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في إطار "التصدي لكوفيد-19".

وعلقت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الماضي تمويلها للمنظمة التي تتهمها بأنها مقرَّبة بشكل مفرط من الصين وأساءت التعامل مع الوباء.

وتصاعد الضغط في الولايات المتحدة يوم 16 أبريل/نيسان عندما دعا الجمهوريون في الكونغرس الرئيس دونالد ترمب إلى ربط تقديم تمويلات جديدة باستقالة غيبريسوس الذي اتهموه بـ"الفشل" في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي جنيف دافع مدير المنظمة بشدّة عن موقفه، واعتبر أن "وجود طاقم من المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها هنا يعطيهم أفضليّة".

وشدّد على أنه "لا أسرار في منظمة الصحة العالمية، لأن من الخطير الإبقاء على معلومات سرية".

وكرّر دعوته إلى "الوحدة الوطنية" و"الوحدة العالمية"، مؤكداً أنه "لا يجب أن نخاف" من وباء كوفيد-19.

وأكّد غيبريسوس أنه "من دون الوحدة الوطنية والتضامن العالمي، يمكنني أن أؤكد لكم أن الأسوأ ينتظرنا. لذلك فلنتجنب المأساة"، وقدّر أن "السياسة من شأنها مفاقمة الوباء".

واعتبرت واشنطن أن التدابير التي اتخذتها لمواجهة الأزمة، بخاصة الإغلاق التدريجي للحدود، لاقت "معارضة قوية" من المنظمة التي "واصلت الإشادة بالمسؤولين الصينيين لـ"استعدادهم لتشارك المعلومات".

واتهمت الحكومة الأمريكية منظمة الصحة العالمية بتجاهل معلومات مهمة حول إمكانية انتقال العدوى بين البشر قدّمتها تايوان نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وردّاً على ذلك، نفى غيبريسوس بشكل قاطع الاثنين تلقِّي معلومات مماثلة من تايوان التي فقدت موقعها كعضو مراقب في المنظمة التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2016.

وقال المسؤول بخصوص الرسالة التي بعثت بها تايوان إلى المنظمة في 31 ديسمبر/كانون الأول، إن "تايوان لم تخطر بوجود انتقال للعدوى بين البشر، بل طالبت ببساطة بتوضيحات على غرار بقية الكيانات".

وأضاف: "رسالة تايوان تهدف إلى الحصول على توضيحات على أساس التقرير الصيني"، وشدّد على أن "أول تقرير وصل من الصين".