سياسة
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أردوغان يدعو لدعم حكومة الوفاق الليبية ويؤكّد التزام مذكرة التفاهم بإدلب
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تتسامح مع "التنظيمات المظلمة" التي تنفّذ أعمالاً استفزازية لإفشال وقف إطلاق النار في إدلب السورية. كما دعا "المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الشرعية في ليبيا، ضدّ الهجوم الذي يشنّه خليفة حفتر على طرابلس".
أردوغان يدعو لدعم حكومة الوفاق الليبية ويؤكّد التزام مذكرة التفاهم بإدلب
أردوغان يؤكّد أن تركيا لن تتسامح مع "التنظيمات المظلمة" التي تحاول إفشال وقف إطلاق النار في إدلب السورية / AA
20 أبريل 2020

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي لدعم الحكومة الشرعية بليبيا "في مواجهة الانقلابي خليفة حفتر".

جاء ذلك في خطاب متلفَز إلى الشعب عقب ترؤسه اجتماع الحكومة الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال أردوغان إن "مكافحة جائحة كورونا كانت البند الرئيسي للاجتماع إلى جانب قضايا أمنية إقليمية مهمة، على رأسها المستجدات في سوريا وليبيا وبحر إيجه".

وأضاف أن "تركيا ستواصل إفساد المؤامرات في البحر المتوسط، بقوتها المستمدة من القانون الدولي وموقفها الحازم في حماية مصالحها".

وأردف "من الواضح أن حالة الانزعاج من مذكرة التفاهم، التي أبرمناها مع ليبيا لتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط، لا تزال قائمة، مع العلم أننا أكملنا المسار المتعلق بالمذكرة من خلال إبلاغ الأمم المتحدة بها".

وتابع: "ننتظر من الدول التي تواصل موقفها غير الإنساني إزاء طالبي اللجوء، أن تتخلى بأسرع وقت ممكن عن أعمالها غير القانونية والبعيدة عن الضمير الإنساني".

واستطرد: "أما المكاسب الميدانية التي حققتها الحكومة الشرعية في ليبيا، فتُظهِر بصورة أفضل الوجه الحقيقي للانقلابي حفتر".

وأضاف: "من هنا أدعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى دعم الحكومة الشرعية بليبيا في مواجهة الانقلابي حفتر".

في سياق آخر أكّد الرئيس التركي أن بلاده لن تتسامح مع"التنظيمات المظلمة" التي تنفذ أعمالاً استفزازية لإفشال وقف إطلاق النار في إدلب السورية.

وقال إن تركيا لا تزال ملتزمةً مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع روسيا بشأن إدلب في 5 مارس/آذار الماضي، لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون حيال عدوان النظام السوري".

وأضاف: "إذا واصل النظام انتهاكه الهدنة والشروط الأخرى للاتفاق، فإنه سيدفع ثمن ذلك بخسائر فادحة جدّاً".

وفي ما يخصّ الجهود التركية لمواجهة انتشار وباء كورونا قال أردوغان: "نهدف إلى تطبيق التدابير بدقة لتقليص مسار انتشار الوباء إلى مستوى يسمح بعودة الوضع في البلد إلى طبيعته بعد عيد الفطر".

ولفت إلى أن بلاده "قطعت شوطاً كبيراً في الصناعات الدفاعية، وسنواصل تقدمنا في المجالات المهمة كافة، وعلى رأسها الأجهزة الطبية والأدوية".

وأضاف أن "تركيا نجحت في منع تحول الوباء إلى كارثة بفضل التزام شعبنا التدابير إلى حدّ كبير".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تمكّنت من "تطوير فلتر كمامات N95، وسنبدأ قريباً في مرحلة الإنتاج".

وقال: "نخطط لتقييد حركة الخروج إلى الشوارع لمدة أربعة أيام من 23 إلى 26 أبريل/نيسان الجاري في 31 مدينة كبرى ضمن إجراءات محاربة فيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة التركية مساء الاثنين، اكتشاف 4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي الإصابات إلى 90 ألفاً و980، ووفاة 123 مصاباً ليصل إجمالي الوفيات إلى 2140، وشفاء 1454 ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 13 ألفاً و430.

وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس مليونين و444 ألف إصابة، فيما سُجِّل أكثر من 168 ألف وفاة و640 ألف حالة تعافٍ، في 193 بلداً ومنطقة حول العالم، حتى مساء الاثنين، وفقاً لموقع Worldometer المعني بتحديث إحصائيات كورونا.

مصدر:TRT عربي
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