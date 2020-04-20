سياسة
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وزير الصحة التركي: المدن الطبية من أهمّ أدواتنا في مكافحة كورونا
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن المدن الطبية من أهمّ أدوات بلاده في مكافحة وباء كورونا، مؤكداً أن مدينة باشاك شهير الطبية ستنال لقب "أكبر مستشفى في أوروبا".
وزير الصحة التركي: المدن الطبية من أهمّ أدواتنا في مكافحة كورونا
وزير الصحة قال إن المستشفى سيستقبل مرضى كورونا من المستشفيات الأخرى بإسطنبول / AA
20 أبريل 2020

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الاثنين، إن المدن الطبية من أهمّ أدوات بلاده في مكافحة وباء كورونا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها قوجه لدى افتتاح مدينة باشاك شهير الطبية بمدينة إسطنبول، معرباً عن ثقته بالتغلب على الوباء بجهود الكوادر الطبية.

وأوضح أنه يمكن تحويل الأسِرّة كافة في مستشفى "باشاك شهير" إلى وحدات عناية مشدَّدة عند اللزوم.

وأكّد الوزير التركي صناعة جهاز تنفس محلي الصنع جاهز للاستخدام اعتباراً من اليوم الاثنين.

وأكّد قوجه أن مدينة باشاك شهير الطبية ستنال لقب أكبر مستشفى في أوروبا من حيث سعة وحدات العناية المركَّزة، لدى افتتاح بقية أجنحتها، غذ ستبلغ سعتها 426 سريراً.

وأشار قوجه إلى أن بلاده تستخدم المدينة الطبية في الوقت الراهن لرعاية مصابي فيروس كورونا والأوبئة.

وأضاف أن المستشفى لن يُستخدم حاليّاً في معاينة المرضى، بل سيستقبل مرضى كورونا من المستشفيات الأخرى بإسطنبول، بغرض متابعة أوضاعهم الصحية.

ونوّه بأن المدينة الطبية زُوّدت بأحدث أنواع الأجهزة الطبية، فلديها 7 أجهزة تصوير مقطعي "Tomography"و7 أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي، و24 جهاز تخطيط للأشعة الصوتية "Ultrasonography".

ولفت إلى أن مساحة الأماكن المغلقة للمدينة الطبية مليون و21 متراً مربعاً، وشُيّدت على مساحة 789 ألف متر مربع، مزودة بحظيرة سيارات سعتها 8 آلاف و134 سيارة، فضلاً عن استخدام ألفين و68 عازلاً للزلازل في تشييد مبنى المدينة الطبية.

وقال إن المدينة الطبية بها 725 عيادة، بسعة 2682 سريراً، يمكن تحويلها إلى وحدات عناية مشددة عند اللزوم.

إلى جانب 90 غرفة عمليات، و16 وحدة لمرافقي المرضى، مع مراقبة الأوضاع الأمنية للمدينة الطبية عبر 3 آلاف و466 كاميرا بخاصية الرؤية الليلة، وقسم طوارئ بسعة 60 سريراً.

وأكّد قوجه أن المدينة الطبية لديها القدرة على إنتاج "البلازما المناعية" لمرضى كورونا، وهي آلية تعتمد على أخذ عينة دم من مصاب سابق شُفي من الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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