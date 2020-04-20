هبطت البورصات الخليجية على نحو جماعي في ختام جلسة الاثنين، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط عالميّاً، بسبب تراجع الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 12:25 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران المقبل بنسبة 3.81% إلى 27.01 دولار للبرميل.

ونزل مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 2.81%، فيما هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.41%. كما تراجعت بورصة قطر بنسبة 1.99%، وتصدّر التراجعات سهم مجمع المناعي بنسبة 5.9% وبنك قطر الوطني وبروة ومسيعيد بأكثر من 4%.

وانخفضت بورصة السعودية بدورها، بنسبة 1.16%، مع تراجع أسهم أرامكو السعودية 0.5%، ومصرف الراجحي 2.1%، وسابك 3.3%، كما تراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.47%، مع هبوط "المتحدة للطاقة" بنسبة 9.5%، وصناعة الكابلات العمانية 3.4%.

وهبط مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 0.32%، ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12%، ومؤشر السوق العامّ بنسبة 0.26%. وتراجعت سوق البحرين 0.09%، مع تراجع أسهم "استيراد الاستثمارية" 6.5%، ومصرف السلام البحرين ومجموعة GFH المالية ومجموعة البركة المصرفية بأكثر من 1%.

أسعار النفط الأمريكي تسجّل أكبر تراجع يومي

بالتزامن مع هبوط البورصات الخليجية بسبب تراجع الطلب العالمي على النفط، هبطت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 40%، مسجِّلة أكبر هبوط يومي على الإطلاق.

وبلغ سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، في الأسواق العالمية اليوم، نحو 11.3 دولاراً للبرميل، حتى الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش.

ولم تشفع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول قرب استئناف تدريجي لعجلة الاقتصاد المحلي، بإظهار تحسن في أسعار النفط الخام.

وتسبب انتشار وباء كورونا بالإضافة إلى عوامل أخرى، في تراجع الطلب العالمي على النفط، لا سيما في ظلّ الحدّ من حركة الطائرات والسيارات وتباطؤ الاقتصاد العالمي.