سياسة
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أردوغان خلال افتتاح مدينة طبية كبرى بإسطنبول: نخطط لإنشاء 8 أخرى هذا العام
قال الرئيس التركي خلال افتتاحه مدينة باشاك شهير الطبية إن بلاده وضعت 10 مدن طبية في خدمة مواطنيها، وتخطط لإنشاء 8 مدن أخرى نهاية العام الحالي، مؤكداً أن تركيا أظهرت قوتها في مرحلة فقد فيها العديد من المؤسسات الدولية قدراتها.
أردوغان خلال افتتاح مدينة طبية كبرى بإسطنبول: نخطط لإنشاء 8 أخرى هذا العام
أردوغان: نخطط لإنشاء 8 مدن طبية أخرى نهاية العام الحالي / AA
20 أبريل 2020

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، مدينة باشاك شهير الطبية في الشطر الأوروبي لمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان خلال كلمة له، إن بلاده وضعت 10 مدن طبية في خدمة مواطنيها، وتخطط لإنشاء 8 أخرى نهاية العام الحالي.

وأكد أردوغان أن تركيا أظهرت قوتها في مرحلة فقد فيها العديد من المؤسسات الدولية قدراتها.

وأوضح أن تركيا تخطط لإنشاء 8 مدن طبية في البلاد نهاية العام الحالي، مؤكداً اعتزامه "الارتقاء بتركيا إلى المكانة التي تستحقها في النظام العالمي الجديد الذي سيظهر بعد كورونا".

وأضاف الرئيس التركي: "استلمنا اليوم 100 جهاز تنفس صناعي وطني، ووعدتنا الشركات التركية القائمة على المشروع بصناعة 5000 جهاز كل شهر".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية تسلُّم وزارة الصحة التركية الدفعة الأولى المكونة من 100 جهاز تنفس صناعي وطني، على أن تُسلَّم 5000 آلاف جهاز خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا.

وبدأ افتتاح المدينة الطبية بعرض وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أقسام المدينة الطبية وأحدث الأجهزة المتوفرة فيها.

وأوضح قوجة أن المدن الطبية من "أهم أدواتنا في مكافحة وباء كورونا"، مضيفاً أنه "جرى تصنيع جهاز تنفُّس محلي الصنع وجاهز للاستخدام اعتباراً من اليوم".

وأشار إلى أنه يمكن تحويل كل الأسِرّة في مستشفى "باشاك شهير" إلى وحدات عناية مشددة عند اللزوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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