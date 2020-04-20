مع اقتراب شهر رمضان المبارك في فلسطين من كل سنة، يبدأ المواطنون التحضير للشهر الفضيل الذي يحمل قدسية خاصة عن المسلمين في جميع أرجاء العالم، وتعم أجواء مميزة في المدن والأسواق التجارية استقبالاً للشهر، لكن هذه السنة يبدو كل شيء مختلفاً مع انتشار وباء كورونا واستمرار الحكومة الفلسطينية في فرض حظر التجول منذ 23 مارس/آذار الماضي، بعد أسبوعين من إعلان حالة الطوارئ، لمنع تفشي الفيروس.

وتثير شعائر الشهر وما يرافقه من عادات اجتماعية، المخاوف من توفير بيئة خصبة لانتشار الوباء بشكلٍ أكبر، فالتجمعات العائلية والموائد الرمضانية تُعرّض الجميع لخطر العدوى.

ويرى أغلب المواطنين في فلسطين أن إجراءات الوقاية أكثر أهمية من التحضيرات والاختلاط الاجتماعي، إذ اقتصر الأمر على فتح بعض محلات البقالة والخضار، في كل منطقة لقضاء حاجة ساكنيها، من دون الحاجة إلى الوصول إلى أماكن أخرى في المدينة نفسها، مشددين على ضرورة التزام تدابير السلامة، وممارسة شعائر العبادة في شهر رمضان بعيداً عن التجمعات، وهو أمر استندوا فيه على شواهد تاريخية تتحدث عن تعاطي الخليفة عمر بن الخطاب مع وباء "طاعون عمواس" من خلال فرض إجراءات مشابهة للحجر الصحي الحالي.

شعائر فردية

ولا يخلو الأمر من بعض الشعائر الفردية، إذ يقوم بعض الباعة والمواطنين بتزيين منازلهم والشوارع في أحيائهم بفوانيس رمضان والزينة والأضواء، وهو أمر تعتبره سيدة فلسطينية لا بد منه ويمكن تنفيذه قدر المستطاع، إذ تقول لينا عصفور لـTRT عربي: "زيّنْنَا بعض الشوارع في مدينة نابلس، وكانت استعداداتنا لرمضان هذه السنة بشكل فردي، فكل عائلة تحاول شراء ما يلزم للشهر الكريم من طعام وشراب وتمر وحلويات مع الحفاظ على التزام الحجر الصحي قدر الإمكان".

أما علي حماد وهو صاحب أحد العمال في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فقد قال لـTRT عربي، إن سوء الأوضاع الاقتصادية بدت واضحة على المواطنين الفلسطينيين، إذ زادت معدلات الفقر والبطالة بخاصة بعد فقد العمال لمصدر رزقهم الذي كانوا يحصلون عليه بشكل يومي، وهو أمر يزداد سوءاً كل يوم، بخاصة مع عدم وجود خطة حكومية واضحة لتغطية تكاليف معيشة العمال، وبالأخص أولئك الذين كانوا يعملون في إسرائيل، وقرروا التوقف عن العمل حفاظاً على حياتهم وحياة عائلاتهم ليصبحوا الآن بلا مصدر دخل".

ويشير حماد إلى أن "أصعب ما في رمضان في ظل كورونا هو الحرمان من صلاة التراويح في المساجد التي تعطي الشهر الفضيل رونقاً خاصاً"، بعد إعلان الحكومة الفلسطينية قيام صلاة التراويح خلال شهر رمضان في البيوت، بسبب إغلاق المساجد وتوقف الحركة في كل مناحي الحياة، ضمن تدابير منع تفشي جائحة كورونا.

وقال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش إن "قرار إغلاق المساجد في فلسطين يجب أن يستمر، وسيستمر، خلال شهر رمضان المبارك حفاظاً على المجتمع والأرواح".

ويأتي قرار الحكومة الفلسطينية تماشياً مع ما أصدرته منظمة الصحة العالمية من إرشادات متعلقة بصيام شهر رمضان والمناسك المتعلقة به بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، إذ طالبت المنظمة بإلغاء المحافل الاجتماعية والدينية خلال الشهر.

قرار منع صلاة التراويح في المساجد يأتي تطبيقاً لحالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس. - قاضي قضاة فلسطين - محمود الهباش

ولم تسلم تكية سيدنا إبراهيم في مدينة الخليل أو المطبخ الخيري الذي يعود لعام 1187 للميلاد، والتي تقدم وجبات لفقراء المدينة، من الإجراءات المشددة بسبب فيروس كورونا، إذ اتخذت قراراً بإغلاق أبوابها ومنع طهي الطعام فيها، وهو أمر لم يحدث منذ أكثر من 800 عام.

إجراءات كورونا تطيح بالاقتصاد

وتعتبر مدينة نابلس من بين مدن الضفة الغربية التي تعتمد في اقتصادها على التجارة والأسواق في رمضان، إذ تنتعش الحركة خلال شهر رمضان، وهو أمر تعتمد عليه أيضاً مدينة القدس التي يعول أفرادها والتجار فيها على حركة الأسواق التي ينعشها القادمون من كل المدن والقرى الفلسطينية من أجل الصلاة.

وأعلن مجلس الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة في بيان له، تمديد قراره إغلاق المسجد الأقصى وتعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد خلال شهر رمضان، ضمن تدابير منع تفشي فيروس "كورونا".

وأشار المجلس إلى أن القرار يأتي تماشياً مع الفتاوى الشرعية والنصائح الطبية التي تحذّر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار الوباء، مؤكداً أن الأذان والصلاة لن ينقطعا في المسجد المبارك خلال شهر رمضان الفضيل من قبل أئمة المسجد وموظفي الأوقاف وحراسه، الذين سيبقون معمرين له وموجودين على رأس عملهم بما في ذلك صلوات التراويح والجمع والجماعة.

وتحدث مواطنون من مدينة القدس لـTRT عربي، عن مدى تضررهم اقتصادياً من قرار حظر الصلاة في المسجد الأقصى، إذ قال التاجر أحمد الحسيني وهو صاحب أحد المحال التجارية في البلدة القديمة بالقدس، إن "حركة الأسواق ستتوقف بسبب عدم حضور المصلين من كل مدن الضفة الغربية وأراضي الـ48 المحتلة، الأمر الذي سيؤثر على عجلة الاقتصاد في المدينة".

وأشار الحسيني إلى أنه لم يسبق إغلاق المسجد الأقصى منذ عام 1969، إذ أغلق في ذلك الوقت ليوم واحد بعد إحراقه على يد متطرف أسترالي الجنسية يدعى دينيس مايكل روهان، أشعل النار في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، بهدف طمس الهوية الحضارية الإسلامية لمدينة القدس، منوها بأن الأوقاف الإسلامية بالقدس كانت قد أمرت بإغلاق المسجد الأقصى ابتداء من 22 مارس/آذار المنصرم، تحسباً لتفشي وباء كورونا، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها المسجد الأقصى لهذه الفترة من الزمن.

أما في قطاع غزة الذي يشهد حصاراً منذ 13 عاماً، فقد عملت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية هناك على إنجاز خطة دينية متكاملة لاستقبال شهر رمضان، تماشياً مع الوضع الراهن.

وأوضح وكيل الوزارة عبد الهادي الأغا في بيان له، أنه "في غضون الأسبوع الحالي سيبت في قرار تمديد إغلاق المساجد من عدمه، وفقاً لتوصيات الجهات الصحية".

ويأتي كل ذلك في ظل تهاوي الاقتصاد الفلسطيني بسبب جائحة كورونا، إذ توقع البنك الدولي انكماشاً في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري قد يصل إلى 7%، في حال تفاقمت الأزمة الناتجة عن تفشي الفيروس.

وأصدرت سلطة النقد الفلسطينية، ورقة موقف بعنوان "الآثار الاقتصادية المتوقعة لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الفلسطيني خلال 2020"، قالت فيها: "إن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة شديدة المخاطر والتحديات كان آخرها أزمة إيرادات المقاصة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي عام 2019".

الاقتصاد الفلسطيني يواجه وضعاً بالغ الخطورة، فالافتقار إلى التحفيز المالي وضخ السيولة والاقتراض الخارجي يمكن أن يترك الاقتصاد معرضاً لمخاطر بالغة وضعيفاً للغاية. - البنك الدولي

وأشارت سلطة النقد إلى أن "من المتوقع أن يكون للأزمة الاقتصادية في فلسطين العديد من التداعيات على مستوى بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي".

من جانبه، أعلن محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني أن التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني جراء فيروس كورونا تبلغ 3.8 مليار دولار، سيتضرر منها مختلف القطاعات، وسيرتفع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار وفق التوقعات، بفعل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50%.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 32915 حالة في قطاع غزة، والبقية في الضفة الغربية، لكنها لا تشمل المصابين في مدينة القدس المحتلة، إذ تمنع إسرائيل الوزارة من العمل هناك، إلا أن معطيات الوزارة تفيد بإصابة 120 فلسطينياً بالقدس.