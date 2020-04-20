أطلقت شركة الخطوط الجوية التركية الاثنين، حملة واسعة لإجلاء آلاف الأتراك العالقين في الخارج، بسبب توقف الرحلات الجوية جراء تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها ستنظّم 195 رحلة لجلب نحو 25 ألف مواطن تركي من 59 دولة حول العالم.

وأضاف البيان أن حملة الخطوط الجوية التركية، تندرج في إطار الإحساس بالمسؤولية الوطنية تجاه المواطنين.

وأشار البيان إلى أن الحملة انطلقت اعتباراً من اليوم الاثنين، وأنه سيجري إجلاء جميع الراغبين في العودة إلى تركيا وقضاء شهر رمضان مع أسرهم وأقربائهم.

وأكد البيان أن حملة إجلاء المواطنين ستستمر حتى 28 أبريل/ نيسان الجاري، وأفرد حيزاً لتصريحات رئيس اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة الخطوط التركية.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة الخطوط التركية إلكار آيجي في البيان: "بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، أطلقنا حملة إجلاء واسعة لها قيمة معنوية لدى مواطنينا، وسنجلبهم إلى بلادنا ليقضوا شهر رمضان مع أسرهم".

ولفت إلى أن الخطوط التركية ستقوم بإجلاء 3 آلاف و269 مواطناً تركياً من ألمانيا، وألفين و201 من السعودية، وألف و632 من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما ذكر أنه سيجري إجلاء مواطنين أتراك من بريطانيا والكويت والجزائر وأوكرانيا والعراق وفرنسا وأذربيجان وهولندا وكندا وقبرص التركية والإمارات وبولندا وإسبانيا وروسيا وشمال مقدونيا وقرغيزيا وسويسرا.

وإلى جانب البلدان المذكورة، سيجري إجلاء الأتراك من بلجيكا ومالطا ومصر وأيرلندا ومولدوفيا والمجر ورومانيا وتشيكيا وكوسوفو وألبانيا والبحرين وصربيا وإيطاليا والسويد والأردن وعمان وإيران والسودان والنمسا وسلوفاكيا والمغرب وتايلاند والجبل الأسود والدنمارك وغانا والسنغال وبنين وقطر وأثيوبيا والصومال وموريتانيا والنيجر وكينيا وبنغلاديش وباكستان وماليزيا والسنغافورة والهند والبوسنة.

وحتى صباح الاثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و414 ألفاً في العالم، توفي منهم ما يزيد على 165 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 629 ألفاً، وفق موقع وورلد ميتر المختص برصد ضحايا الفيروس.