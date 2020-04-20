تجاوزت أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 40 ألفاً الأحد، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم، وتقريباً ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.

واستغرقت الولايات المتحدة 38 يوماً بعد تسجيل أول حالة وفاة في 29 فبراير/شباط لتصل إلى 10 آلاف حالة وفاة في 6 أبريل/نيسان، لكنها بعد خمسة أيام فقط وصلت إلى 20 ألف حالة وفاة.

كما زاد عدد الوفيات من 30 ألفاً إلى 40 ألفاً في أربعة أيام بعد إضافة وفيات محتملة بفيروس كورونا الذي يسببه الفيروس من دون إجراء فحوصات في مدينة نيويورك.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، وتجاوزت الإصابات 750 ألفاً، وقد زاد الرقم إلى مثليه في 13 يوماً. وزادت الحالات الجديدة السبت نحو 29 ألف حالة، وهي أقل زيادة في ثلاثة أيام.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 23660 وفاة من أصل 178972 إصابة، ثم إسبانيا مع 20453 وفاة من أصل 195944 إصابة وفرنسا مع 19718 وفاة من أصل 152894 إصابة والمملكة المتحدة مع 16060 وفاة من أصل 120067 إصابة.

وسجلت الصين حيث ظهر الفيروس إجمالي 82735 إصابة (16 حالة جديدة بين السبت والأحد) بينها 4632 وفاة، فيما شفي 77062 شخصاً.

وحتى صباح الاثنين، أودى كورونا بحياة أكثر من 165 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول في الصين، مع أكثر من مليونين و409 إصابات في 193 دولة ومنطقة.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى.