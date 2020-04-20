قتل 16 شخصاً على الأقل بينهم شرطية في كندا ليلة السبت-الأحد، في عملية إطلاق نار عشوائي نفذها مسلح بدوافع مجهولة في عملية هي الأسوأ في كندا منذ عقود.

وشهدت منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا، عملية إطلاق نار نفذها مسلح يُدعى غابريال وورتمان يبلغ من العمر 51 عاماً.

وفي وقت سابق كان المتحدث باسم الشرطة كريس ويذر قال خلال مؤتمر صحفي الأحد: "لا توجد لدينا حصيلة نهائية" للضحايا، مضيفاً "يوجد أكثر من 10 قتلى، من المؤكد أن الحصيلة ستكون أكثر من 10. أكثر بكم؟ لا أعرف".

وتابع ويذر: "انتهى البحث عن المشتبه به هذا الصباح بعد تحديد مكانه. وأستطيع أن أؤكد أنه قد مات".

والمسلح الذي قيل بأنه يعمل في صناعة أطقم الأسنان لكسب عيشه، شوهد يقود سيارة بدت كأنها تابعة للشرطة قبل أن يستبدل بها أخرى، وفق ما غردت الشرطة الكندية، محذرة من أنه ليس شرطياً وأنه يُعَدّ "مسلحاً وخطراً".

وتشمل لائحة القتلى شرطية تابعة لشرطة الخيالة الملكية الكندية، في حين أصيب شرطي آخر بجروح.

وعلق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان: "لقد بُلّغتُ بحزن بعمل العنف الجنوني (..) الذي أودى بحياة أشخاص كثيرين بينهم أحد أفراد شرطة الخيالة الملكية الكندية".