سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 20 أبريل/نيسان 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 20 أبريل/نيسان 2020
الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب يتفقان على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة تهديد جائحة كورونا / AFP
20 أبريل 2020

أهم الأحداث:

أردوغان وترمب يتفقان على مواصلة التعاون الوثيق ضد وباء كورونا، وأوروبا تضم أكثر من مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

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أردوغان وترمب يتفقان على مواصلة التعاون الوثيق ضد وباء كورونا

اتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة تهديد جائحة كورونا للسلامة العامة والاقتصاد، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. [TRT عربي]

وقال البيان: "اتفق الزعيمان على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة تهديد فيروس كورونا للسلامة العامة والاقتصاد، في إطار روح التضامن الذي يتطلبه التحالف بين البلدين ضمن حلف شمال الأطلسي". [TRT عربي]

كورونا.. أوروبا تضم أكثر من مليون حالة مؤكدة

قال المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن القارة تضم الآن أكثر من مليون حالة مؤكدة ونحو 100 ألف حالة وفاة، بسبب فيروس كورونا المستجد. [TRT عربي]

وتشير الإحصاءات التي نشرت الأحد، على موقع المركز، إلى أن إسبانيا لديها أكبر عدد من الحالات في القارة بـ191726 إصابة، تليها إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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