واحدة من الحقائق المهمة التي ذكّرتنا بها أزمة كورونا هذه الأيام هي أن عالمنا شديد الترابط. ففي الوقت الذي تتراصّ الجهود خلف الصفوف الأولى للكوادر الطبية من أجل مكافحة الجائحة والحدّ من انتشارها ومن ثمن إزالتها، بدأت تتكشف معالم أزمة أخرى قادمة تتعلق بالاقتصاد العالمي والتي قد تكون أشد وطأة من الأزمة الصحية التي نعيشها الآن. لذلك علينا أن نكون حذرين عندما نستمع إلى خطابات أولئك الذين يناهضون العولمة، فالترابط العالمي والاعتمادية المتبادلة هي قاعدة مؤسسة لهذا النظام العالمي الذي نعيش فيه ولا ينبغي أن نتوقع أن تتلاشى هذه القاعدة في المستقبل المنظور، لذلك فإن سرعة انتشار الجوائح والأزمات ستشمل الجميع.

وكما تقولكارمن.م رينهارت، عالمة الاقتصاد من هارفارد، "فإن جائحة فيروس كورونا المستجد هي أول أزمة منذ ثلاثينيات القرن الماضي تجتاح الاقتصادات المتقدمة والنامية على حدّ سواء".

تُحيل هذه الأزمات المترابطة إلى ظاهرة سياسية آخذ في الصعود منذ عدة سنوات، تحديداً منذ الأزمة المالية عام 2008 التي تتعلق بصعود التيارات القومية أو تيارات اليمين الشعبوي Populism. ستعمل هذه التيارات على تعزيز حضورها في المشهد السياسي الدولي وذلك اعتماداً على استراتيجيتها الفعالة في المراهنة على الخوف والانقسامات بين الناس بناءً على الهوية والانتماء العرقي. وإذا كان فيروس كورونا قد ذكّرنا بأن الوباء لا يقتصر على عرق دون آخر وبذلك فإن الشعوب في الإصابة سواء، فإن دعاة التيارات القومية والشعبوية سوف يراهنون على الأزمة المالية الناتجة عن الجائحة للدفع بأجندتهم إلى الأمام في تحايل عن المشترك الإنساني في هذه الأزمة العالمية. ففي أثناء الأوقات العصيبة يحلو للانتهازيين السياسيين ركوب الموجة والترويج لضرورة تقييد التجارة وتدفقات رأس المال وحركة البشر وهي من أبرز معالم الأجندة السياسية لدى هذه التيارات.

فالخلل في بنية النظام الاقتصادي العالمي التي وظّفها التيار الشعبوي في حملاته الانتخابية ما زال ماثلاً أمامنا ولم يتغير. بل إن جائحة كورونا أظهرته بشكل أوضح. فالفجوة بين الذين يملكون والذين لا يملكون في اتساع مستمرّ، والأمر هنا لا يقتصر على الفقراء الذين يزدادون فقراً بطبيعة الحال، بل يتعداه إلى الطبقة الوسطى التي أصبح كثير من أبنائها مهدَّداً بالتحول إلى الفقر نتيجة السياسيات النيوليبرالية الجشعة. إن حجم الذين فقدوا وظائفهم في الأسابيع الأخيرة من جائحة كورونا قد يكون صادماً، ففي الولايات المتحدة وحدها أكثر من 22 مليون عامل فقدوا وظائفهم.

كما أن فكرة التعاون الدولي أو الاعتمادية الدولية، وهي أحد المبادئ المؤسسة للنظام الدولي أيضاً، قد عبّر عنها أصحابها بشكل سيئ مع وباء كورونا. لقد كانت واحدة من أكثر الأفكار جاذبية في تجربة الاتحاد الأوروبي هي تلك التعاونية الأخوية بين الحلفاء. ولكن ما إن ضرب الفيروس إيطاليا، على سبيل المثال، التي بادرت إلى تفعيل شرط التضامن وفق سياسة الاتحاد، حتى لاقت ردّاً صادماً تَمثَّل بإحجام دول الاتحاد عن المساعدة إلا ما ندر، بل واغلاق الحدود وفرض منع الإرسال على بعض الموادّ الطبية الحساسة، الأمر الذي بعث برسالة صادمة إلى الإيطاليين الذي عبروا عن ذلك بإحراق علم الاتحاد الأوروبي.

والسؤال الآن: إذا كان صعود اليمين سيستمر -غالباً- على الرغم من جائحة كورونا في ظل المعطيات الحالية في النظام الدولي، فهل سيستمر وفق نموذجه الحاليّ أم بنموذج آخر مختلف؟ الناظر إلى أداء تيارات اليمين التي تمسك بزمام السلطة في بعض دول العالم حاليّاً يدرك أنها لم تقدّم نموذجاً مقنعاً يمكن أن يُحتذى.

بل على العكس قد تكون مقاربتها تجاه أزمة فيروس كورونا أقرب للفشل منها للنجاح. وإذا كان النظر إلى فشل مقاربة "مناعة القطيع" التي تبناها كل من ترمب في الولايات المتحدة وجونسون في المملكة المتحدة، تكفي للتدليل على فشل هذه السياسات الشعبوية، فإن البحث في التجربة البرازيلية مع رئيسها الشعبوي بولسونارو تكاد تكون صادمة.

لقد خرج الناس إلى الشرفات في المدن البرازيلية يهتفون"بولسونارو قاتل..."، وذلك بُعيد إقالة وزير الصحة الذي يحظى بشعبية كبيرة بين البرازيليين على خلفية اختلافه مع الرئيس حول سياسة المسافة الاجتماعية ومبدأ الإغلاق. ففي سبيل المحافظة على الاقتصاد، يرفض الرئيس بولسونارو فرض إغلاق البلاد، أو فرض المسافة الاجتماعية الأمر الذي يهدّد بأن تصبح البرازيل مركز الوباء في قارة أمريكا اللاتينية. وحسبإحصائياتجامعة جون هوبكنز فإن في البرازيل ما يقرب من 35,025 حالة إصابة مع 2,203 حالة وفاة.

في مقالةبمجلة فورين بوليسي يجادل كل من أندريا كيندال تايلور وكاريسا نيتشه بأن النسخة التالية من الشعوبية ستكون أكثر سوءاً من حيث تشددها وميلها إلى النزعات القومية المتطرفة. يضرب الكاتبان مثالاً عن هذا التوجه بصعود شعبية حزبBrother of Italyالذي اتهمت زعيمته جورجيا ميلوني الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من صعوبات إيطاليا من أزمة كورونا من خلال السعي لشراء الأصول الاستراتيجية للبلاد، كما حدث مع اليونان على أثر أزمة اليورو سابقاً.

تستثمر ميلوني والتيار الذي تنتمي إليه تزايد مشاعر الاستياء لدى الإيطاليين تجاه الاتحاد الأوروبي لتمريد أجندتهم القومية. فحسب آخر الاستطلاعات، فإن إيمان الإيطاليين بالاتحاد الأوروبي يتناقص بشكل ملحوظ. فقد أظهراستطلاع حديث أن نسبة 67% من الإيطاليين يعتقدون أن وجود بلادهم في الاتحاد الأوروبي هو أمر سلبي، وذلك ارتفاعاً عن النسبة السابقة التي كانت بحدود 47% في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

لا شك في أن التفكير في سيناريو يسود فيه التيار الشعبوي من أقصى اليمين يُعَدّ سوداويّاً، على أقلّ تقدير إن لم يكن كارثيّاً، على الاستقرار والسلم الدوليين. لا شكّ في أن العولمة والنظام النيوليبرالي الحالي يعاني كثيراً من الثغرات، ولكن يجب أن لا يكون البديل نظاماً تسود فيه النزعات القومية ودعاة "رفع الجدران". يجب أن نعزز التعاونية والتبادلية الدولية من خلال إصلاح الثغرات في النظام العالمي من خلال اجتراح مقاربة تحاول التوفيق بين العولمة ونظام الاعتماد على الذات Self-reliance System، وردم أو تخفيف الفجوة بين الذين يملكون والذين لا يملكون، وإحداث نظام عالمي لضمان آمن لتدفق رأس المال والبضائع والبشر بين الحدود.

جميع المقالات المنشورة تعبِر عن رأي كُتَابها ولا تعبِر بالضرورة عن TRT عربي.