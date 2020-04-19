أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 11 ألفاً و976 في عموم البلاد.

ونشرت الوزارة الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، تحديثاً لبيانات فيروس كورونا، وعلّق عليها وزير الصحة فخر الدين قوجه.

ووفقاً للبيانات، فإن السلطات سجلت 3977 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 86 ألفاً و306.

كما تم تسجيل 1523 حالة شفاء، لترتفع الحصيلة إلى 11 ألفاً و976.

وبلغ عدد الوفيات 2017 بعد تسجيل 127 حالة.

وبلغت الفحوصات الجديد ة 35 ألفاً و344، ليرتفع الإجمالي إلى 634 ألفاً و277.

وفي تعليقه على الأرقام، شدّد وزير الصحة، على أن التدابير المتخذة في البلاد ضد فيروس "كورونا"، تؤتي ثمارها.

ودعا فخر الدين قوجة، المواطنين إلى الوثوق "بقوة جيش تركيا الطبي، ونظامها الصحي"، داعياً إلى "مواصلة الالتزام بالتدابير".