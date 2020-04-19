سياسة
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تركيا.. عدد المتعافين من كورونا يرتفع لـ11 ألفاً و976
سجلت تركيا الأحد، زيادة في عدد المتعافين من فيروس كورونا بمقدار 1523حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 11 ألفاً و976 في عموم البلاد.
تركيا.. عدد المتعافين من كورونا يرتفع لـ11 ألفاً و976
وزير الصحة دعا المواطنين إلى الوثوقبقوة جيش تركيا الطبي، ونظامها الصحي / AA
19 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 11 ألفاً و976 في عموم البلاد.

ونشرت الوزارة الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، تحديثاً لبيانات فيروس كورونا، وعلّق عليها وزير الصحة فخر الدين قوجه.

ووفقاً للبيانات، فإن السلطات سجلت 3977 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 86 ألفاً و306.

كما تم تسجيل 1523 حالة شفاء، لترتفع الحصيلة إلى 11 ألفاً و976.

وبلغ عدد الوفيات 2017 بعد تسجيل 127 حالة.

وبلغت الفحوصات الجديد ة 35 ألفاً و344، ليرتفع الإجمالي إلى 634 ألفاً و277.

وفي تعليقه على الأرقام، شدّد وزير الصحة، على أن التدابير المتخذة في البلاد ضد فيروس "كورونا"، تؤتي ثمارها.

ودعا فخر الدين قوجة، المواطنين إلى الوثوق "بقوة جيش تركيا الطبي، ونظامها الصحي"، داعياً إلى "مواصلة الالتزام بالتدابير".

مصدر:TRT عربي
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