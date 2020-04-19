قال المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن القارة تضم الآن أكثر من مليون حالة مؤكدة ونحو 100 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

إسبانياالأكثرفيحالاتالإصابة

تشير الإحصاءات التي نشرت، الأحد، على موقع المركز إلى أن إسبانيا لديها أكبر عدد من الحالات في القارة بـ 191726 إصابة، تليها إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

إلا أنها سجلت 410 وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 565 وفاةً السبت، لتبلغ أدنى حصيلة يومية منذ نحو شهر وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأحد.

إيطالياالأعلىفيحالاتالوفاة

وتعتبر إيطاليا حسب المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأعلى في عدد حالات الوفاة في أوروبا، بمعدل 23227 وفاة.

وفقاً للإحصاء الذي أجراه المركز، تضم أوروبا ما يقرب من نصف الحالات على مستوى العالم وأكثر من نصف إجمالي الوفيات.

في السياق ذاته أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أن وفيات فيروس كورونا زادت 433 حالة اليوم الأحد وهو أدنى مستوى يومي منذ أسبوع بينما تباطأ عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 3047 من 3491 في اليوم السابق.

فرنسا

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في فرنسا، الأحد، إلى 19 ألفاً و718، إثر تسجيل 395 وفاة.

بريطانيا تسجل 596حالةجديدة

أما بريطانيا فقد أعلنت في تحديثها اليومي، الأحد، أنها سجلت 596 حالة جديدة بالمستشفيات مما رفع الإجمالي بالبلاد لأكثر من 16 ألفاً. وقال وزير الصحة إن الحكومة ما زالت تستهدف إجراء 100 ألف فحص يومياً.

هذا وصرحت جيني هاريس نائبة كبير المسؤولين الطبيين في البلاد، بخصوص الحديث عن بلوغ ذروة تفشي فيروس كورونا قائلة: "إن من السابق لأوانه القول إن بريطانيا بلغت ذروة تفشي فيروس كورونا لكن هناك مؤشرات على تحسن الوضع".

وأضافت هاريس للصحفيين "من غير الصائب القول إننا تجاوزنا الذروة لكني أعتقد أن الأمور تسير فيما يبدو في الاتجاه الصحيح".

وقالت إنه يتعين على الناس عدم القفز إلى استنتاجات إيجابية استناداً إلى حصيلة وفيات اليوم الأحد التي أظهرت أقل زيادة في نحو أسبوعين. موضحة أن الأرقام التي تعلن في يومي عطلة نهاية الأسبوع عادة ما تظهر انخفاضاً في الوفيات.

2009حالةوفاةجديدةفيالولاياتالمتحدة

ارتفعت، الأحد، وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 39 ألفاً و95، إثر تسجيل ألفين و 9 حالات.

وأظهرت معطيات حديثة لجامعة "جونز هوبكنز" الأمركية، أن البلاد سجلت 28 ألفاً و508 إصابات بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 735 ألفاً و287.

وأشارت نفس المعطيات، إلى إجراء 3 ملايين و723 ألفاً و634 فحصاً للكشف عن كورونا بعموم البلاد.

وأوضحت أن 66 ألفاً و854 مصاباً تعافى من الفيروس، بينما يتماثل 114 ألفاً و123 آخرين للشفاء بالمستشفيات.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالمياً، تليها في الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، وفي الوفيات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

وحتى عصر الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و364 ألفاً، توفي منهم أكثر من 162 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 607 آلاف، حسب موقع Worldometer المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.