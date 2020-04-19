سياسة
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أردوغان وترمب يتفقان على مواصلة التعاون الوثيق ضد وباء كورونا
بحث الرئيسان التركي والأمريكي خلال اتصال هاتفي القضايا الثنائية والمستجدات الإقليمية، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة تهديد جائحة كورونا للسلامة العامة والاقتصاد.
أردوغان وترمب يتفقان على مواصلة التعاون الوثيق ضد وباء كورونا
أردوغان وترمب اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة تهديد جائحة كورونا للسلامة العامة والاقتصاد / AA
19 أبريل 2020

اتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترمب، على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة تهديد جائحة كورونا للسلامة العامة والاقتصاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيسين مساء الأحد، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال البيان "اتفق الزعيمان على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة تهديد فيروس كورونا للسلامة العامة والاقتصاد، في إطار روح التضامن الذي يتطلبه التحالف بين البلدين ضمن حلف شمال الأطلسي".

وبحث الرئيسان خلال الاتصال "القضايا الثنائية والمستجدات الإقليمية"، حسب البيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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